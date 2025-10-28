Jeannette Jara arremete contra plan de Kast para que inmigrantes paguen su expulsión: “Propuesta imaginaria con resultado imaginario”

Pero Jara también aprovechó la oportunidad para volver a distanciarse del Gobierno y reiteró su pedido para que se reponga la glosa de libre disposición en la Ley de Presupuesto.

Jeannette Jara cuestionó con duros términos la propuesta de José Antonio Kast de que los inmigrantes irregulares sean los que paguen su expulsión del país.

En el pasado debate presidencial de este domingo, el candidato republicano indicó que “hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida“.

Ante esta postura, Jeannette Jara la calificó de “una propuesta imaginaria, que da un resultado imaginario. Quiere aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje”.

En esta línea, la abanderada de Unidad por Chile recordó que Venezuela cortó relaciones diplomáticas con Chile, lo cual impide que pueda recibir a los deportados.

“No sé dónde va a meter a los migrantes porque hace un mes decía que los va a meter presos. Ahora se le ocurrió que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos su pasaje a destinos imaginarios porque, y lo digo con esta certeza, la principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en nuestro país es de Venezuela y no los reciben. Entonces, esos aviones imaginarios, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?“.

Pero Jara también aprovechó la oportunidad para volver a distanciarse del Gobierno y reiteró su pedido para que se reponga la glosa de libre disposición y no se afecten los recursos para Vivienda en la Ley de Presupuesto.

“Uno de los que más me ha preocupado, aparte de esta glosa de libre disponibilidad para el próximo gobierno, es aquella que deja cierto sin financiamiento la compra de terrenos por sobre el avalúo fiscal para la construcción de viviendas. Eso va a ser muy complejo para construir en algunas comunas, sobre todo en la Región Metropolitana, donde el suelo tiene un mayor valor y hay un déficit habitacional grande”, sentenció Jeannette Jara.