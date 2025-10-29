Manuel José Ossandón ve “difícil” apoyo a Kaiser si pasa a segunda vuelta: “Habla estupideces”

“Me parece un fanático e irresponsable. Decir que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿qué lo está amenazando? ¿Qué va a hacer?”, apuntó el presidente del Senado.

Manuel José Ossandón (RN), presidente del Senado, cuestionó duramente las declaraciones de Johannes Kaiser, quien lanzó incendiarias palabras sobre la relación que llevaría con Bolivia, donde apuntó al cierre total de la frontera.

“Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno . Y si lo vuelven a hacer, si lo vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre de la capital porque La Paz no va a ser”, expresó Kaiser en un acto de campaña en Osorno.

Al respecto, el senador Ossandón reconoció que es “difícil” que le entregue su apoyo en caso de pasar al balotaje con este tipo de declaraciones.

“Una persona que está hablando de esa cantidad de estupideces, o sea, mira lo que le están diciendo a los bolivianos. Al revés, lo que tenemos que hacer es integrarnos con Bolivia. Somos países hermanos”, indicó el legislador a CNN Chile.

Ante esto, Ossandón reconoció que “se me hace difícil votar por él en segunda vuelta. Una persona que está hablando esa cantidad de estupideces”

“Me parece un fanático e irresponsable. Decir que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿qué lo está amenazando? ¿Qué va a hacer? Cuando habría que explicarle qué son los autos chutos. Él supongo que sabe que la mayoría de los autos que se venden en Iquique —que no son robados— ingresan en forma irregular a Bolivia porque tienen un muy alto impuesto de ingresos”, dejó en claro el senador RN.