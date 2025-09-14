Senador Ossandón y discusión por aborto y eutanasia: “Las iglesias deberían tener una posición más fuerte”

Manuel José Ossandón también fue consultado sobre las recientes declaraciones de Manuel Monsalve, acusado por abuso sexual, precisando que “no quiero ser juez”.

El senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la Cámara Alta, fue parte del Te Deum Evangélico, donde se refirió a la discusión parlamentaria de proyectos valóricos como la ley de aborto y eutanasia.

Al respecto, el legislador indicó que “las iglesias, ya sean católicas o cristianas, deberían tener una posición más fuerte”.

En esta línea, el senador Ossandón precisó que “fue un servicio muy bonito y muy bien organizado. A mí me hubiese gustado más firmeza y más claridad con el tema del aborto y de la eutanasia. Por ambos temas nos están presionando y son las banderas del Gobierno”.

“Se tocó el tema en forma indirecta pero creo hoy hay posiciones muy antagónicas y nosotros tenemos un aborto con tres causales. Es absolutamente innecesario empezar a discutir un tema que no tiene piso, esto con el aborto libre”, argumentó el presidente del Senado.

Manuel José Ossandón también fue consultado sobre las recientes declaraciones de Manuel Monsalve, acusado por abuso sexual, precisando que “no quiero ser juez. Cuando se termine la investigación se tomarán las decisiones. Yo no puedo juzgarlo, pero su imprudencia y su abuso fueron impresionante. También lo fue el mal manejo del Gobierno. Cuando uno tiene un cargo de poder, tiene que ser ultra respetuoso con todas las personas que son subalternas”.

“No tengo ninguna prueba de condenar a alguien por el delito de violación. Pero de que él actuó mal desde el primer minuto como autoridad y que pasó todos los límites de ética y de respeto con las personas que trabajan con él. El resto lo tendrá que decir la justicia”, sentenció.