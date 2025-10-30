Jadue sigue sin ser candidato: Justicia declaró inadmisible recurso contra el Servel

La decisión del tribunal de alzada sobre el recurso del ex alcalde contra el Servel le impide a Daniel Jadue ser candidato a diputado.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró este jueves inadmisible el recurso de protección presentado por el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del Servicio Electoral (Servel).

Esta acción interpuesta por la defensa de Jadue apuntó a la “omisión de resolver de manera urgente” la petición del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para que el militante de su colectividad apareciera en la papeleta.

Lo anterior, luego de que la Corte Suprema aceptó el recurso de amparo presentado por la defensa del ex alcalde para reabrir la investigación en torno al caso Farmacias Populares, que en septiembre llevó al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) a excluirlo del padrón electoral para las Elecciones Parlamentarias 2025.

Por qué no prosperó el recurso de Daniel Jadue contra el Servel

Al argumentar su decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago manifestó que la solicitud de Daniel Jadue de revocar el fallo “excede las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendido su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación“.

A la vez, el tribunal de alzada recordó que el hecho fue revisado por el Tricel, por lo que “se trata de un asunto que fue sometido al imperio del derecho, ante la autoridad competente, siendo esta última la llamada a resolver las alegaciones y peticiones pertinentes, todo lo cual impide que esta acción tutelar pueda ser acogida a tramitación“.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Jadue quedó impedido de ser inscrito en el padrón electoral, por lo que no podrá ser candidato a la Cámara de Diputados en las Elecciones Presidenciales 2025.