Jadue no se rinde: lleva al Servel a la Justicia para ser candidato a diputado

Daniel Jadue sigue adelante con su intención de ser candidato a diputado, ya que presentó una acción constitucional de protección en contra del Servicio Electoral (Servel) ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esta acción apunta a la “omisión de resolver de manera urgente” la petición de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, para que el ex alcalde de Recoleta aparezca en la papeleta.

La candidata parlamentaria de Daniel Jadue llegó a su fin luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo excluyera del padrón electoral en septiembre pasado, tras ser acusado en el Caso Farmacias Populares, respondiendo a una presentación de Renovación Nacional.

Ante esto, la defensa del militante comunista presentó un recurso de amparo para reabrir la investigación, lo que fue aceptado por la Corte Suprema, por lo que Lautaro Carmona presentó una solicitud para que la candidatura de Jadue sea restituida.

En su acción, el otrora jefe comunal asevera que “esta omisión, que se prolonga sin justificación alguna y en pleno desarrollo del proceso electoral, no solo es contraria a la legalidad (…) sino que además resulta abiertamente arbitraria”.

Esto se suma al recurso presentado ante el Tricel, el cual fue rechazado, ya que su presidente, Mauricio Silva, explicó que la sentencia que lo excluyó del padrón “es definitiva por su naturaleza y no admite modificaciones, salvo de cuestiones de hecho”.