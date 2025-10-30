Matthei cuestiona a Kast por propuesta de expulsión de migrantes y la califica de “ridícula” y “populista”

“Odio que me vengan a meter la mula”, aseguró la carta de Chile Vamos, haciendo alusión a las promesas que no se pueden cumplir.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este jueves a la propuesta de José Antonio Kast en materia de migración, la cual calificó de “completamente ridícula”.

Esto, luego de que la carta del Partido Republicano asegurara que en un eventual gobierno suyo, los más de 300 mil migrantes irregulares que están en nuestro país deberán pagar por su expulsión.

En este contexto, Matthei, en conversación con Radio Cooperativa, se distanció de esta opción, señalando que es “completamente ridículo” debido a que “muchos de los inmigrantes se arrancaron de una dictadura” y “obviamente no tienen la plata para pagarse sus propios pasajes”.

Los cuestionamientos de Matthei a la propuesta de Kast para expulsar migrantes

Siguiendo en esa línea, la representante de Chile Vamos expresó: “Yo odio que me vengan a meter la mula, odio que me digan que vamos a hacer cosas que no se pueden hacer, odio que en el fondo se presenten soluciones populistas“.

A lo que agregó: “Por lo tanto, yo tampoco lo hago y no voy a decir cosas que son rimbombantes solo por ganar votos, porque finalmente a mi lo que me interesa es cuidar nuestro país”.

“No puede ser que les estemos prometiendo cualquier cantidad de cosas que no se pueden cumplir. Eso le hace mucho daño a nuestro país, y es por eso que a los chilenos les cuesta creer a cualquiera. No le creen a nadie. Uno de los principales problemas que tenemos en Chile es justamente la desconfianza”, cuestionó Evelyn Matthei.

Por otro lado, la abanderada dio detalles sobre su propuesta en esta materia, aseverando que el primer paso es “cerrar nuestras fronteras” para evitar que sigan entrando migrantes irregulares. Además, propuso el uso de “satélites” y “aviones no tripulados” de última generación para vigilar el espacio marítimo, aéreo y terrestre.

Sumado a ello, abordó la posibilidad de enviar a los más de tres mil reos extranjeros a sus países de origen para que terminen de “cumplir sus condenas allá” y ejecutar las órdenes de expulsión que ya están firmadas.