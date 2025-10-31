El fuerte cruce entre el presidente de Bolivia y Johannes Kaiser por propuesta de cerrar frontera

El presidente de Bolivia, Luis Arce, criticó los dichos de Kaiser calificándolos de “irresponsables e inaceptables”, lo cual provocó la rápida réplica del candidato presidencial del PNL.

Tras la promesa del candidato presidencial, Johannes Kaiser (PNL), de cerrar la frontera con Bolivia en caso de llegar a La Moneda, el presidente de dicho país, Luis Arce, reaccionó y criticó duramente los dichos del abanderado.

En el marco de una actividad de campaña en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, la carta del Partido Nacional Libertario aseguró que “vamos a cerrar la frontera con Bolivia”.

A lo que agregó: “Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.

El cruce entre el presidente Luis Arce y Johannes Kaiser tras prometer cerrar frontera con Bolivia en caso de ser electo

Bajo este contexto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, respondió a través de sus redes sociales, donde manifestó su molestia por las declaraciones de Kaiser, calificándolas de “irresponsables e inaceptables”.

“Las declaraciones del candidato ultraderechista Johannes Kaiser que amenaza con cerrar la frontera Chile-Bolivia son profundamente irresponsables e inaceptables“, expuso el mandatario del país altiplánico por medio de su cuenta de X.

Siguiendo en esa línea, expresó que “es una torpeza e inmadurez política intentar sacar provecho electoral, poniendo en riesgo la buena relación que con esfuerzo hemos mantenido con la hermana República de Chile durante los últimos años”.

Considerando lo anterior, Luis Arce sostuvo que “desde nuestra posición, siempre apostaremos por la integración de nuestros pueblos, que eligieron el camino de la unidad, el diálogo y la paz para avanzar hacia un horizonte común de bienestar y progreso”.

Tras esta reacción, Kaiser replicó a través de la mencionada red social, señalando que “el señor Presidente de la República de Bolivia debiese abstenerse de intervenir en nuestros asuntos internos”.

“Respecto del fondo: en la medida en que el gobierno de La Paz se haga cargo de recibir a los extranjeros que deja transitar por su territorio al nuestro, en la medida en que ayude a frenar el contrabando y respete las normas básicas de convivencia fronteriza, no tendremos problema con cultivar las mejores relaciones con su nación. Pero si insiste en mantener la situación actual, nos veremos obligados a tomar las medidas que corresponda para proteger a nuestro país”, sentenció el candidato presidencial.