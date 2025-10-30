El micrófono abierto de Kaiser contra el presidente Boric: “Ojalá no lo confundan y lo secuestren…”

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), lanzó una serie de comentarios en contra del presidente Gabriel Boric que salieron a la luz gracias a un micrófono abierto.
Esto, luego que el diputado participara en el programa Ideas con Fuerza de Radio El Conquistador, donde compartía con Patricio Gajardo y Gonzalo Fuenzalida.
Cuando se iba a analizar la gira del presidente Boric a Asia-Pacífico, Kaiser declaró: “Ojalá no lo confundan (a Boric) con un menor de edad y lo secuestren para que trabaje en una fábrica de hacer pelotas en Bangladesh”.
El presidente Gabriel Boric arribó este jueves a Seúl, Corea del Sur, donde se reunió con el diplomático Ban Ki Moon, ex secretario general de Naciones Unidas, además de visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología (KIST).
Tras esto, el mandatario se dirigirá a Gyeongju, para ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Corea del Sur 2025 (APEC).