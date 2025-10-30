El micrófono abierto de Kaiser contra el presidente Boric: “Ojalá no lo confundan y lo secuestren…”

El diputado del PNL era parte de un programa en radio El Conquistador cuando ocurrió el traspié.

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), lanzó una serie de comentarios en contra del presidente Gabriel Boric que salieron a la luz gracias a un micrófono abierto.

Esto, luego que el diputado participara en el programa Ideas con Fuerza de Radio El Conquistador, donde compartía con Patricio Gajardo y Gonzalo Fuenzalida.

Cuando se iba a analizar la gira del presidente Boric a Asia-Pacífico, Kaiser declaró: “Ojalá no lo confundan (a Boric) con un menor de edad y lo secuestren para que trabaje en una fábrica de hacer pelotas en Bangladesh”.

El presidente Gabriel Boric arribó este jueves a Seúl, Corea del Sur, donde se reunió con el diplomático Ban Ki Moon, ex secretario general de Naciones Unidas, además de visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología (KIST).

Tras esto, el mandatario se dirigirá a Gyeongju, para ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Corea del Sur 2025 (APEC).