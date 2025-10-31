Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

Encuesta Criteria: Jara sigue liderando, seguida por Kast y Kaiser deja atrás a Matthei

Antes de que comience la veda de encuestas, Jara sigue sin ser competitiva en los posibles escenarios de segunda vuelta.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Las Elecciones Presidenciales 2025 entran a su recta final, y en este contexto, este viernes se dio a conocer la última medición de la encuesta Criteria antes de que inicie la veda, que prohíbe su divulgación a 15 días de los comicios.

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, continúa liderando la carrera presidencial con el 27% de las preferencias, disminuyendo un punto con respecto a la semana pasada. José Antonio Kast (Republicano) se mantiene en el segundo lugar con 23% de respaldo.

Johannes Kaiser (PNL), quien empató a Evelyn Matthei en la encuesta Criteria de la semana pasada, ahora desplazó a la carta de Chile Vamos y se posiciona en el tercer puesto con 15%, La militante de la UDI, en tanto, ocupa la cuarta plaza con 14%. Más abajo está Franco Parisi (PDG), quien se mantuvo con 9% de las preferencias.

Con respecto a los candidatos independientes, Harold Mayne-Nicholls registró 3% (-1), seguido por Marco Enríquez-Ominami con 2%, mientras que Eduardo Artés cierra la lista con 1%.

Los posibles escenarios de segunda vuelta según la encuesta Criteria

Pese a liderar en intención de voto, en segunda vuelta Jeannette Jara sigue sin ser competitiva. De hecho, solo se impondría contra tres de los cuatro candidatos de oposición.

Si enfrenta a Kast, el republicano la vencería con 51% contra 33% que obtendría la oficialista. En caso de que se mida contra Matthei, la militante UDI se impondría con el 45% contra el 31% de Jara.

Si el contrincante de la ex ministra del Trabajo es Kaiser, él alcanzaría el 41%, superando a Jara con 34%. Para cerrar, si Parisi llegara a pasar a segunda vuelta, ahí sería la militante del PC quien se impondría por una mínima diferencia: 34% contra el 32%.

Notas relacionadas