Encuesta Criteria: Jara sigue liderando, seguida por Kast y Kaiser deja atrás a Matthei

Antes de que comience la veda de encuestas, Jara sigue sin ser competitiva en los posibles escenarios de segunda vuelta.

Las Elecciones Presidenciales 2025 entran a su recta final, y en este contexto, este viernes se dio a conocer la última medición de la encuesta Criteria antes de que inicie la veda, que prohíbe su divulgación a 15 días de los comicios.

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, continúa liderando la carrera presidencial con el 27% de las preferencias, disminuyendo un punto con respecto a la semana pasada. José Antonio Kast (Republicano) se mantiene en el segundo lugar con 23% de respaldo.

Johannes Kaiser (PNL), quien empató a Evelyn Matthei en la encuesta Criteria de la semana pasada, ahora desplazó a la carta de Chile Vamos y se posiciona en el tercer puesto con 15%, La militante de la UDI, en tanto, ocupa la cuarta plaza con 14%. Más abajo está Franco Parisi (PDG), quien se mantuvo con 9% de las preferencias.

Con respecto a los candidatos independientes, Harold Mayne-Nicholls registró 3% (-1), seguido por Marco Enríquez-Ominami con 2%, mientras que Eduardo Artés cierra la lista con 1%.

Los posibles escenarios de segunda vuelta según la encuesta Criteria

Pese a liderar en intención de voto, en segunda vuelta Jeannette Jara sigue sin ser competitiva. De hecho, solo se impondría contra tres de los cuatro candidatos de oposición.

Si enfrenta a Kast, el republicano la vencería con 51% contra 33% que obtendría la oficialista. En caso de que se mida contra Matthei, la militante UDI se impondría con el 45% contra el 31% de Jara.

Si el contrincante de la ex ministra del Trabajo es Kaiser, él alcanzaría el 41%, superando a Jara con 34%. Para cerrar, si Parisi llegara a pasar a segunda vuelta, ahí sería la militante del PC quien se impondría por una mínima diferencia: 34% contra el 32%.