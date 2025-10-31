Secciones
Encuesta LCN: empate técnico entre Matthei y Kaiser en el segundo puesto, mientras Jara sigue liderando

Pese a que Jeannette Jara lidera cómodamente la carrera presidencial, en segunda vuelta perdería ante los tres principales candidatos de oposición.

La encuesta La Cosa Nostra (LCN) dio a conocer una nueva medición de cara a las Elecciones Presidenciales del próximo 16 de noviembre, donde la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, continúa liderando con el 33,5% de las preferencias.

Tras ella, se encuentran Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (Chile Vamos), quienes registran un empate técnico de 19,3%. En la cuarta posición está la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 17,7% de respaldo.

Más abajo se ubica Franco Parisi (PDG) con un 4,5%. Con respecto a los candidatos independientes, Harold Mayne-Nicholls alcanzó un 4,3%, seguido por Marco Enríquez-Ominami con 0,7%, mientras que Eduardo Artés cierra la lista sin intención de voto.

Los posibles escenarios de segunda vuelta según la encuesta LCN

Por otro lado, la encuesta LCN abordó diferentes escenarios de segunda vuelta. Uno de ellos es Jara vs Kast, donde el republicano se impondría con 56% de los votos, contra el 44% de la carta de Unidad por Chile.

Si Jara se mide con Matthei en segunda vuelta, la abanderada de Chile Vamos la vencería por una amplia diferencia: 61% contra un 39%.

Otro eventual balotaje que midió el sondeo fue el de Jeannette Jara con Johannes Kaiser. En este escenario, la militante del PC nuevamente caería, ya que solo obtendría 45% de respaldo, mientras que el abanderado del Partido Nacional Libertario alcanzaría el 55% de las preferencias.

