Kaiser tilda el Plan Nacional de Búsqueda de “estafa” y arremete contra el Gobierno por gestión en DDHH: “Se va con esa vergüenza”

El candidato presidencial del PNL se sumó a las críticas de Matthei hacia el Plan Nacional de Búsqueda y aseguró que si llega a La Moneda pondrá los esfuerzos en la identificación de restos en el SML.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, criticó duramente el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, tildándolo de “una estafa” y apuntó contra el Gobierno de Gabriel Boric por su gestión en el ámbito de los derechos humanos.

En este contexto, el diputado expresó que la iniciativa “no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos de detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal“. Siguiendo en esa línea, argumentó que “no se puede empezar a buscar si no sabe lo que ya tiene”.

Considerando lo anterior, el abanderado del PNL cuestionó que el Plan Nacional de Búsqueda “se financia con miles de millones de pesos”, pero que no avanza en la identificación de restos que “ya están en poder del Estado hace más de 20 años”.

Los cuestionamientos de Kaiser al Gobierno y al Plan Nacional de Búsqueda

“Son unos desalmados, lo que han hecho en materia de derechos humanos no puede ser descrito de otra manera“, expuso Kaiser

“El señor Gabriel Boric, habiéndose cumplido los 50 años (del Golpe de Estado), pudo haber entregado los restos y no lo hizo; se va con esa vergüenza para la casa“, añadió.

Por otro lado, el aspirante a La Moneda aseguró que en un eventual gobierno suyo, una de las primeras medidas que tomará será “poner todos los recursos necesarios para identificar los restos y entregarlos a sus familias”.

“Hay muchas mamás, familiares que están falleciendo sin haber podido darles cristiana sepultura. Eso no se hace, es una vergüenza”, complementó.

Estos cuestionamientos por parte de Kaiser, los realiza luego de que Evelyn Matthei criticara el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda hace unos días, señalando que en caso de llegar a La Moneda, “funcionaría bastante distinto“, ya que según ella, “para mucha gente no es búsqueda, es venganza“, junto con deslizar críticas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).