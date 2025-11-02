“Basta de usar los DDHH para beneficio propio”: Kaiser eleva el tono contra SML tras ser desmentido por osamentas sin periciar

El candidato presidencial del PNL insistió en sus acusaciones a pesar de que el SML las negara “categóricamente” y apuntó duramente contra la directora del organismo.

En las últimas horas surgió una nueva controversia que involucra al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, y al Servicio Médico Legal (SML), cuya institución desmintió al diputado en su acusación donde sostiene que existirían “miles de protocolos de detenidos desaparecidos sin periciar“.

Durante la noche de este sábado, el organismo emitió una declaración pública en la cual se refirió a los cuestionamientos del aspirante a La Moneda a la labor del SML y al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas.

En este marco, negaron categóricamente la existencia de restos sin periciar y sostuvieron que “todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos”.

Siguiendo en esa línea, desde el SML detallaron la forma en que opera la revisión de las osamentas, donde se requiere contar con las muestras genéticas de los posibles familiares de las víctimas. Con respecto al Plan Nacional de Búsqueda, destacaron que constituye “un aporte significativo para ampliar la base de datos genética y facilitar las labores de identificación”.

La insistencia de Kaiser y su arremetida contra la dirección del SML

Pese a la declaración del SML, Johannes Kaiser volvió a insistir en su tesis y apuntó duramente contra la directora del organismo, Marisol Prado.

“La directora del SML va a tener que hacerse cargo de sus declaraciones ante la Comisión Mixta de Presupuesto del año 2023, en que informó de miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos sin procesar”, expuso a través de su cuenta de X.

“Esta declaración del SML es engañosa y defrauda la fe pública que espera la identificación de los restos, no su clasificación. Esta es otra muestra más de lo podrido que está el sistema de DDHH en Chile”, añadió el candidato presidencial.

Posteriormente, publicó un video en donde subió el tono de sus críticas, señalando que “periciar no es lo mismo que identificar. El Servicio Médico Legal no ha identificado los cientos y miles de protocolos de detenidos y desaparecidos o probables detenidos y desaparecidos que están en su poder. Los cuerpos no han sido entregados a las familias”.

“No le mientan a la ciudadanía, no le mientan a la opinión pública. Basta de utilizar los derechos humanos para beneficio propio”, cerró el libertario.