“Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos”: Grau cuestiona rechazo al Presupuesto 2026 y afirma que “se revertirá”

El ministro de Hacienda diferenció los esfuerzos de diálogo que ha tenido parte de la oposición y aprovechó de apuntar contra Kast por su “llamado a rechazarlo todo”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionó a la oposición tras el rechazo de casi todas las partidas del Presupuesto 2026, apuntando duramente contra el Partido Republicano y a su candidato presidencial, José Antonio Kast.

“Lo que está ocurriendo acá responde, en parte, a una lógica más bien electoral”, sostuvo el secretario de Estado, considerando que restan exactamente dos semanas para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

En este sentido, el jefe de la billetera fiscal en conversación con Estado Nacional de TVN, expuso que “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante que han mostrado con el tiempo. Espero que esa disposición se refleje tanto en la discusión presupuestaria como en otras áreas”.

En este marco, Grau criticó a Kast señalando que “tiene el récord de nunca haber llegado a un acuerdo con nadie en nada. Fue diputado durante 16 años y nadie recuerda un acuerdo importante que haya impulsado, algo que realmente haya mejorado la vida de las personas. Es normal que él haga un llamado a rechazarlo todo”.

Ministro Grau criticó a oposición por rechazo del Presupuesto 2026

Considerando lo anterior, el titular de Hacienda diferenció la capacidad de diálogo que ha tenido parte de la oposición en contraste con la postura que ha mostrado el Partido Republicano, enfatizando que “hemos alcanzado acuerdos muy importantes con Chile Vamos, con Demócratas y con otros sectores, lo que nos ha permitido mejorar las pensiones, avanzar en el salario mínimo y también en materia de seguridad, particularmente en el ámbito de los permisos”.

En cambio, aseguró que el Partido Republicano “se dedica a calificar a los demás sectores de derecha como cobardes; así es como los trata cotidianamente. De hecho, Chile Vamos se jacta, con razón, de haber logrado acuerdos importantes que han significado mejoras concretas para la ciudadanía”.

Por otro lado, Grau desestimó las críticas de legisladores que apuntan a una falta de transparencia por parte del Gobierno. “Normalmente, lo que ocurre en esa instancia es que se va ajustando el presupuesto, porque nunca llega perfecto”, explicó.

“La ley que ingresa siempre tiene muchos aspectos que deben corregirse o discutirse. Pero lo que sucedió esta vez es que, dada la estrategia de rechazarlo todo, no tuvimos la posibilidad de mejorar el presupuesto”, expresó.

Pese a ello, el ministro manifestó su confianza en que revertirá y se logrará un acuerdo para la aprobación del Presupuesto 2026, teniendo en cuenta que el plazo máximo para legislar es el 30 de noviembre. “Vamos a alcanzar, porque soy optimista, pero lo vamos a hacer con menos tiempo, y cuando uno lo hace con menos tiempo no queda tan bien, como podría ser si lo hace con todo el tiempo”, cerró.