“Opaca, imprecisa y carente de transparencia”: el duro análisis de la bancada UDI al Presupuesto 2026

La bancada de diputados UDI respondió a las críticas realizadas por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego que la Comisión Mixta rechazara gran parte de las partidas de la Ley de Presupuesto, ya que apuntó al actual contexto electoral.

“Yo no tengo claro si quieren un gasto más chico o si en realidad quieren un gasto más grande, si en realidad les parece bien este gasto que nos permite llegar a la meta y lo que necesitamos hacer es ciertas redistribuciones y conversar aquello”, aseveró el secretario de Estado.

Ante esta postura, los legisladores de Chile Vamos dieron a conocer una declaración pública para responder a lo expresado por el titular de Hacienda.

“Rechazamos el burdo intento del Ejecutivo, en particular del ministro de Hacienda, de atribuirnos motivaciones electorales. Nuestra posición no responde a intereses coyunturales, sino a la convicción de que Chile requiere de un presupuesto financieramente responsable, transparente y orientado a las verdaderas prioridades”, indicaron los diputados UDI.

En esta línea, realizaron un duro análisis a la Ley de Presupuesto 2026, apuntando que “se trata de una de las propuestas más opacas, imprecisas y carentes de transparencia que un gobierno haya presentado desde 1990, al carecer de una planificación coherente en materia social, económica y estructural, lo que dificultará a este Congreso ejercer un control responsable sobre el destino de los recursos públicos”.

“La propuesta -de carácter casi pueril- que presentó el Ejecutivo responde más bien a conveniencias políticas que a un compromiso real con las necesidades de los chilenos”, agregaron.

En cuanto a la eliminación de la glosa de libre disposición y la reducción de recursos para programas sociales, “demuestra en el presidente Gabriel Boric una profunda falta de visión de Estado y un intento deliberado por condicionar a los futuros gobiernos”.

Junto con ello, desde la UDI acusaron “una falta de coraje político y de definición de las actuales autoridades para transparentar si existirá o no un reajuste al sector público para el próximo año”.

“Por lo anterior, como Bancada de Diputados UDI advertimos al Gobierno, y en especial al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que sobre ellos recae la obligación de allanarse a un acuerdo amplio con la oposición, con el fin de construir una propuesta responsable, transparente y que priorice lo esencial por sobre el gasto superfluo, manteniendo así los compromisos en materia fiscal que históricamente han caracterizado a nuestro país”, sentenció.