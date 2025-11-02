Tras calificativos de “venganza” y “estafa”: ministro Cordero responde a Matthei y Kaiser por críticas al Plan Nacional de Búsqueda

El ministro de Seguridad apuntó contra Matthei, señalando que su afirmación “carece de toda evidencia y respaldo”. Respecto a Kaiser, aludió a que “él representa a quienes creen que ha existido una persecución contra ex militares”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó las críticas que Evelyn Matthei y Johannes Kaiser han emitido en contra del Plan Nacional de Búsqueda.

Durante la semana la candidata presidencial de Chile Vamos aseguró que la iniciativa impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, para “mucha gente no es búsqueda, es venganza“, mientras que Kaiser calificó al plan como “una estafa” y desencadenando una pugna con el SML.

En este contexto, el ministro Cordero en diálogo con Mesa Central de Canal 13, apuntó al desconocimiento de la abanderada, manifestando que “me sorprendió. Yo lamento esas declaraciones por tres motivos: la primera, porque en el diálogo que sirvió de base para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda, tuve varias conversaciones con miembros de la oposición. Y siempre tuve apoyo. Por lo cual, deduzco, esa es mi segunda perplejidad, que la candidata, cuando hizo referencia eso, probablemente nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda“.

Ministro Cordero responde a críticas de Matthei y Kaiser al Plan Nacional de Búsqueda

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado expresó: “Mal puede ser calificado de venganza, algo que tiene como propósito simplemente hacerse cargo de una responsabilidad del Estado, si el Estado cometió los crímenes a través de sus funcionarios, entonces el Estado tiene que hacer la búsqueda”.

En este marco, apuntó a que “ella había tenido un par de declaraciones desafortunadas a propósito de las muertes inevitables“. A lo que agregó: “Llevó a una serie de personeros de la ex Concertación (…) a apoyar su candidatura en el entendido de que ella había no solo tomado consciencia, sino que tenía un compromiso con los Derechos Humanos“.

“Creo que su declaración es probablemente del desconocimiento del plan. Quiero interpretar de buena fe, que esas expresiones es un error en esos términos. Si ella leyera el Plan de Búsqueda, se daría cuenta que la afirmación en la cual descansa su posición, carece de toda evidencia y respaldo”, complementó.

Con respecto a los dichos de Kaiser, el ministro Cordero comentó que “él representa un sector que cree que ha existido una persecución contra ex militares (…) las personas que a él lo apoyan, reivindican el golpe, la tercera estrofa del himno nacional, la dictadura y todo lo que eso significa“.

“No es muy distinto a los argumentos, en mi opinión, que han sostenido los imputados, condenados y sus abogados, todos en Punta Peuco. No conozco ninguno de los argumentos que él ha señalado, que sea distinto a aquellos que esas personas han señalado. De hecho, han desconocido desde el Informe Rettig en adelante”, cerró el titular de Seguridad.