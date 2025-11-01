Panel Ciudadano UDD: Kaiser empata a Matthei y Jara sigue sin ser competitiva en segunda vuelta

En intención de voto, Jeannette Jara se distancia de José Antonio Kast según la última medición antes de la veda electoral.

Este sábado se dio a conocer la última edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD antes de la veda electoral, donde la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, continúa liderando las preferencias, seguida de José Antonio Kast, quien bajó un punto con respecto a la semana pasada.

La carta de Unidad por Chile encabeza la carrera presidencial con 26% de respaldo (+1), mientras que el representante del Partido Republicano alcanzó 21%.

En el tercer puesto hay un empate técnico entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. La abanderada de Chile Vamos bajó dos puntos y obtuvo 14%, mientras que el candidato del PNL subió un punto e igualó a su contendora.

Más abajo se encuentra la carta del PDG, Franco Parisi, quien obtuvo un respaldo de 10%, un punto menos que en la medición anterior. Con respecto a los candidatos independientes, Harold Mayne-Nicholls tuvo 3% de preferencias, y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés cierran la lista con 1%.

Panel Ciudadano UDD: los posibles escenarios de segunda vuelta

El sondeo también abordó los posibles escenarios de segunda vuelta. En este sentido, si pasan Jara y Kast, el republicano obtendría 46% de las preferencias, mientras que la militante del PC se quedaría solo con 32%. En este marco, un 22% no responde o votaría nulo.

En caso de que sea Matthei quien enfrente a Jara en el balotaje, la candidata de Chile Vamos la derrotaría con 45% contra el 30% de la carta del oficialismo. Si este es el escenario, un 25% señala que no sabe o votaría nulo.