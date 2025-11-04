AC contra Pardow: el plazo que dio la Contraloría al Gobierno para justificar financiamiento de la defensa

Tras la resolución de la Contraloría, el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, preguntó si el Gobierno “va a insistir en pagar los abogados con recursos públicos”.

La Contraloría General de la República (CGR) le puso un plazo al Gobierno para que justifique su decisión de financiar la defensa del ex ministro de Energía, Diego Pardow, ante la acusación constitucional que enfrentará tras conocerse los errores en el cálculo de las cuentas de la luz.

El ente contralor respondió de esta forma a la solicitud en ese sentido presentada por un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el que le pidió que se pronunciara respecto de la legalidad de la decisión del Ejecutivo, tomando en cuenta se usarían recursos públicos en la defensa de alguien que ya no es un funcionario del Estado.

Tras tomar razón de la petición de los legisladores gremialistas, la Contraloría les otorgó un plazo de 10 días a los ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Hacienda y Energía para que justifiquen la resolución del Gobierno.

“Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”, detalló el órgano contralor en su resolución.

Añadió que, “además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata“.

La UDI recurrió a la Contraloría tras anuncio del Gobierno

El mismo lunes 27 de octubre en la que se ingresó la acusación constitucional contra Diego Pardow, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, anunció que el Ejecutivo financiaría la defensa del ex secretario de Estado, tras argumentar que “aquí lo que se está defendiendo es un principio”.

“Hay una acusación que no se justifica. No se trata de una defensa personal, se trata de un tema institucional respecto de una exautoridad que ya asumió sus responsabilidades políticas“, justificó la autoridad.

Tras ello, el diputado Henry Leal, jefe de la bancada de la UDI, ratificó que los legisladores gremialistas acudirían a la Contraloría por el tema, lo que concretaron posteriormente.

Este martes, luego de lo resuelto por la CGR sobre el tema, el mismo diputado Leal valoró el hecho y preguntó: “¿El Gobierno va a insistir en pagar los abogados con recursos públicos o luego de este informe va a esperar que se pronuncie a Contraloría?“.

En esa línea, llamó al Gobierno a que “sea prudente y que no siga adelante utilizando recursos públicos para pagar la defensa de una persona que hoy día es un privado y no es funcionario público“.