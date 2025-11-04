Carolina Tohá no descartó sumarse al comando de Jara y criticó a ex Concertación que apoyan a Matthei

Tohá dejo en claro que apoya a Jeannette Jara y que sumarse a su equipo de trabajo “es una decisión que tiene que tomar el comando”.

La ex ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó sumarse al comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, a la vez que criticó a los personeros de la ex Concertación que le entregaron su respaldo a Evelyn Matthei.

La ex secretaria de Estado se reunió la noche de este martes con la abanderada de Unidad por Chile en un restaurante de la capital, en una cita a la que asistieron otras figuras del Partido por la Democracia (PPD) y del Partido Socialista (PS).

En una entrevista que le concedió a 24 Horas durante la jornada, Carolina Tohá reforzó su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, oportunidad en la que se abrió a la posibilidad de sumarse al equipo de trabajo de la militante comunista, pero dejó en claro que “esa es una decisión que tiene que tomar el comando“.

“En esta etapa va a venir ahora la primera vuelta, después viene la segunda vuelta, yo creo que va a haber más espacios donde tener una, digamos, posición más pública, pero los equipos del comando los arma el comando, la candidata, y yo no estoy en esa discusión de las personas que van a entrar o salir“, manifestó.

La ex titular del Interior aseveró a la vez que “he apoyado de una manera como podía en ese momento y va a ser de una manera un poco distinta en esta otra etapa, pero me parece importante aportar a que Chile no quede como un país más en esta lista que entra en esta ola derechista que estamos viendo en todo el mundo, que no es cualquier ola derechista, es una ola de una derecha radical“.

Consultada por los dichos de Jara respecto de que a su labor en materia de seguridad cuando fue ministra del Interior y Seguridad Pública correspondió a una “actitud autocomplaciente”, Carolina Tohá manifestó que “nadie puede ser autocomplaciente en seguridad porque los chilenos están preocupados, tienen miedo, tenemos una situación objetivamente que no es la que queremos, que es distinta de la que estábamos acostumbrados y yo no veo ningún espacio a la autocomplacencia y no la comparto”.

“En política de seguridad se habla mucho como si en estos años no hubiera pasado nada, y en estos años ha habido un cambio enorme en las capacidades del Estado“, recalcó a continuación.

Tohá y apoyo de figuras ex Concertación a Matthei y no a Jara

Además, en la ocasión, la ex precandidata presidencial cuestionó a las figuras de la ex Concertación que apoyaron públicamente a Evelyn Matthei, y aseveró que se trata de un “error de análisis”.

“Yo lo explico como que están haciendo un análisis errado de la situación. Primero creo que además son personas muy, digamos, puntuales. Esto no es una cosa general, en lo más mínimo. Este mundo está con Jeannette Jara. Hay personas que se han ido para el otro lado“, dijo Tohá sobre la carta que firmaron más de 100 personas, quienes aseveraron en la misiva que respaldar a Matthei “no significa renunciar a nuestros principios”.

Al respecto, planteó que “creo que están haciendo un cálculo en que dicen: aquí hay dos extremos y yo no quiero estar en los extremos. Pero, sinceramente, aquí no hay dos extremos simétricos”, argumentó.

Luego sostuvo que “la derecha que estamos teniendo en Chile es una derecha que hoy día está radicalizada, que se ha puesto más ortodoxa, que se ha puesto más intolerante, más extrema“, e indicó que, por el contrario, la izquierda “se ha ido moderando, ha ido integrando a distintos sectores, ha ido retrocediendo sobre posturas radicales que en algún minuto tuvo“.

Sobre sus dichos en cuanto a que la izquierda chilena tiene “complejos” en materia de seguridad, Carolina Tohá manifestó que “la izquierda ha tenido siempre como prioridad los temas sociales, no los temas de seguridad”.

“Lo nuevo es que haya sido un gobierno de izquierda el que toma este tema con tanta decisión, que fortaleciera a las policías como nunca, que hiciera la cantidad de reformas que se hicieron, que llevara a las fuerzas del Estado a los operativos más complejos y delicados que nunca ha hecho en Chile y eso resultara bien”, añadió.

“Creo que como candidata Jeannette Jara, cuando uno la ve en los debates, en su franja (…) se ha ido apropiando de una idea más compleja de cómo se enfrenta la seguridad, de modernizar la mirada, de incorporar todos los elementos que están en juego para tener resultados, que es como se puede avanzar de verdad, más allá de decir cosas que suenen muy rimbombantes”, concluyó.