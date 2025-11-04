Jara intensifica crítica al Gobierno por vivienda: “Me incomoda que no se destinen los recursos necesarios”

“Tenemos un drama tremendo en materia de vivienda en el país”, dijo la candidata deslizando una crítica contra el Gobierno de Gabriel Boric.

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, arremetió nuevamente contra el presupuesto destinado a vivienda durante su participación en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

La militante del Partido Comunista (PC) volvió a reiterar su crítica en la materia al Gobierno del presidente Gabriel Boric, luego de haber protagonizado un áspero intercambio con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, hace unas semanas atrás por el nivel de reconstrucción de Viña del Mar.

“Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda”, declaró la exministra de Trabajo al ser consultada si es que le molestaba la injerencia de Boric en el escenario eleccionario.

La crítica de Jara al Gobierno del cual fue parte ya se había manifestado ayer durante un punto de prensa, instancia en que cuestionó duramente los recortes en la Ley de Presupuesto 2026: “No estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Eso es un tema de gestión que el ministerio debió haber visto oportunamente”, afirmó la candidata.

Durante el debate de ARCHI, la candidata volvió sobre el punto señalando que “tenemos un drama tremendo en materia de vivienda en el país” haciendo hincapié en el déficit de 500 mil viviendas que existe según cifras de Techo Chile.

“Nosotros tenemos un plan de vivienda que involucra un gasto cercano al 0,05% del PIB adicional a lo que hoy día está comprometido. Porque queremos primero impulsar la construcción de 260.000 viviendas más, la rehabilitación o habitabilidad de 140.000 viviendas, pensando precisamente en Valparaíso, Araucanía y en Coyhaique, donde las condiciones ya sea geográficas o climáticas hacen muy adversa la vida”, complementó la candidata sobre su propuesta en vivienda.