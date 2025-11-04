Evelyn Matthei insiste en sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda: “El trabajo que se ha hecho es pésimo”

La candidata de Chile Vamos en el debate de la Archi aseguró que “varias instituciones que tienen que ver con DDHH se han politizado enormemente”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, durante su participación en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), se refirió al flanco que se abrió en su campaña en la última semana, donde criticó al Plan Nacional de Búsqueda, el cual tiene la finalidad de aclarar los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Hace unos días, en conversación con Radio Cooperativa, la aspirante a La Moneda aseguró que dicha política funcionaría “bastante distinto” en su eventual gobierno y afirmó que para muchas personas esto no se trata de “búsqueda”, sino que “es venganza”. Sumado a ello, cuestionó la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalando que “se ha dedicado solamente a perseguir carabineros“.

Bajo este contexto, en el debate se le consultó sobre el concepto de “venganza” que utilizó la candidata para referirse al plan.

“En primer lugar, no dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos”, comenzó diciendo.

Evelyn Matthei defiende sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda

A lo que añadió: “Siempre he dicho que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos, siempre, en todas circunstancias, en Chile y en el extranjero, partamos por eso. Por lo demás, ese ha sido mi comportamiento siempre”.

Sin embargo, cuestionó a las organizaciones que se encargan de esta materia, asegurando que “es bastante evidente que hay varias instituciones que tienen que ver con derechos humanos, que se han politizado enormemente, que en el fondo están a cargo de una causa. Lo vimos además en el gobierno anterior. Y por lo tanto, han ido cayendo desgraciadamente en el desprestigio”.

En esa línea, señaló que el trabajo que se ha hecho “es pésimo… no puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, huesos, que no se les haya hecho el test de ADN. Eso es una vergüenza del Estado y también de esta administración“.

“Hay bastante desconfianza en mucha gente en todo lo que tiene que ver con la forma en que se están llevando a cabo los temas de derechos humanos. A eso me refería, y creo que es bastante claro lo que dije, y esa desconfianza está. Está en mucha gente”, concluyó Evelyn Matthei.