Pero sin comprometer montos: Grau se reúne con oficialismo y anuncia reposición de partidas en Presupuesto

En cuanto a la glosa de libre disposición, el titular de Hacienda mantiene su postura de no considerarla en el Presupuesto.

Nicolás Grau, ministro de Hacienda, anunció la reposición de diversas partidas correspondientes a la Ley de Presupuesto 2026, aunque sin entregar mayores detalles sobre los montos involucrados o de dónde surgirán.

Esto, tras sostener una reunión con las diversas bancadas oficialistas en el Congreso Nacional – cita de la cual no quiso participar el Partido Socialista, en protesta por el manejo del Gobierno en la materia– para responder a las críticas por los recursos destinados principalmente al Ministerio de Vivienda.

Ante esta situación, Grau expresó que “uno de los grandes costos del rechazo irreflexivo que tuvimos hace algunos días es que dificulta la tarea legislativa, porque no se puede conversar de los detalles cuando se rechaza todo. Pero los parlamentarios oficialistas no son parte de aquello y nos han hecho una serie de planteamientos”.

Es por esto que detalló que se repondrán las glosas del Minvu vinculadas a la compra de terrenos del Fondo de Vivienda Social. A esto se suman recursos para programas de Junaeb y para adultos mayores, dependientes del Ministerio de Salud.

Por contrapartida, reiteró su postura sobre no incluir la llamada glosa republicana en el Presupuesto 2026, aseverando que “es un tema que es desafiante porque los montos involucrados, si uno quisiera hacer una cláusula republicana como se hacía con anterioridad, son montos bien cuantiosos y lo que nosotros hemos planteado como Ejecutivo es que no nos negamos a ningún debate, pero es importante que esos debates traigan consigo de dónde saldrían esos recursos para poder hacer algo de este tipo”.

Consultado sobre los montos vinculados a la reposición de las partidas anunciadas previamente, el ministro Grau se limitó a indicar que “eso lo vamos a dar en los detalles más adelante”, pero recalcó que “el marco presupuestario se mantiene”.

Ante las insistencias, el secretario de Estado detalló que “en los programas de Junaeb están algo mayor a los $5.000 millones. Las otras conversaciones hay algunas que tienen que ver con programación financiera más de largo plazo, pero eso es lo que hemos conversado hasta ahora”.