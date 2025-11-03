Mesa técnica por Presupuesto 2026: las condiciones de la oposición para dar luz verde a propuesta de Hacienda

Entre las condiciones de Chile Vamos y el resto de la derecha para despachar la norma es reponer la llamada “glosa republicana”.

El Ministerio de Hacienda está trabajando contrarreloj para despachar la Ley de Presupuesto 2026, luego que el Congreso Nacional rechazara gran parte de las partidas, escenario que el ministro Nicolás Grau reconoció que no esperaba.

Ante esto, el titular de Hacienda se reunió con la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, para poder destrabar la discusión, por lo que se acordó la creación de una mesa técnica para llegar a un consenso.

La instancia estará integrada por los asesores de legisladores de oposición y representantes de Gobierno y se buscará acercar posiciones cuando se deba retomar su análisis en la Cámara de Diputados, consignó La Tercera.

Por su parte, desde Chile Vamos y el resto de la derecha existen al menos tres puntos que consideran imprescindibles para que la Ley de Presupuesto vea la luz: reducción del gasto público, una nueva proyección de los ingresos del fisco y reponer la llamada glosa republicana.

El diputado UDI Felipe Donoso dejó ver que si la proyección de los ingresos fiscales no se cumple, no se descarta una eventual acusación en contra del ministro Nicolás Grau en abril de 2026.

Junto con ello, recalcó que “es esencial que sea reponga la glosa de libre disposición, y que se financie a través de rebajas de gasto en otras partidas”, mientras que los reajustes en el sector público deben “estar efectivamente contenidos en el presupuesto, por eso creemos que el gobierno debe avanzar en hacer un presupuesto en serio y no de oposición al gobierno que venga”.

Su postura fue compartida por Agustín Romero (Republicanos), quien aseveró que “tenemos que tener claridad sobre los ingresos, porque determinan cuáles van a ser los gastos y así tener un equilibrio financiero”.

“Mientras no haya una rebaja efectiva, razonable, que nos permita llegar a niveles más o menos de lo que debería haber sido el déficit fiscal que el gobierno proyectó para este año no tiene para nosotros ningún sentido aprobar algo que está desfinanciado”, sentenció el parlamentario.