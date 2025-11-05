“Galilea armó un show”: Desbordes abordó conflicto en RN y llamó a centrarse en la campaña de Evelyn Matthei

El alcalde de Santiago cuestionó al presidente de su partido, Rodrigo Galilea, por la posición que adoptó a raíz de su apoyo al republicano Álvaro Carter.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), abordó el conflicto que generó en su partido su apoyo al republicano Álvaro Carter en su candidatura a diputado por el distrito 12.

Lo anterior, luego de que el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, anunciara medidas disciplinarias para la autoridad comunal, señalando que los antecedentes se pondrán a disposición del Tribunal Supremo.

Bajo este contexto, Desbordes conversón con Radio Duna, donde cuestionó “que el presidente del partido hable de pasar al Tribunal Supremo, primero un descriterio de parte de él, o sea, ¿para qué lleva este tema a ese nivel cuando tenemos que estar concentrados en apoyar a Evelyn Matthei?”.

En este sentido, instó a Galilea a que se centre en su circunscripción, en la Región del Maule, donde el jefe comunal acusó que la secretaria general de la tienda, Andrea Balladares, estaría “haciendo campaña todo el día y todos los días” con el Jorge Guzmán, candidato a diputado de Evópoli.

“En este caso debió haber salido del cargo, para hacer esa campaña con candidatos de otro partido. Pero la verdad es que no hemos querido hacer polémica, porque este no es el minuto. Hoy lo importante es la candidata presidencial (Evelyn Matthei)”, expresó.

Siguiendo en esa línea, Desbordes afirmó que le “sorprendió la poca fineza política de captar algo básico. O sea, Galilea arma todo un show, habla de Tribunal Supremo, por supuesto a la gente le llama la atención que se pretende expulsar a un ex presidente del partido, porque en un video de 100 que he hecho, apoyo a una persona que no es de RN”.

Considerando lo anterior, el alcalde de Santiago calificó esta controversia como una “pelea chica que no le importa a nadie”.

Tras ello, manifestó su preocupación con respecto a la Elección Presidencial, que se llevará a cabo en menos de dos semanas. “Me preocupan porque veo al sector poco confiado con la segunda vuelta. Los noto con un relajo de que.. oye, no, si (Jeannette) Jara va a ganar, mira lo que dice la encuesta A o la encuesta B“.

“La segunda vuelta es una elección nueva. No miren en menos a Jara. Yo no quiero que Jara sea presidenta. Creo que le haría mal a Chile, han hecho mal gobierno”, añadió.

“Eso es lo que tenemos que preocuparnos hoy día, que Evelyn Matthei pase a segunda vuelta, que tengamos la posibilidad de ser un buen gobierno. Esa es la prioridad hoy día”, cerró Mario Desbordes.