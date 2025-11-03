Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

VIDEO – Tensión en RN: Desbordes explica su apoyo al diputado Álvaro Carter tras ser acusado de “falta de consecuencia y lealtad política”

El alcalde de Santiago apuntó contra su propia colectividad luego de confirmar su respaldo al candidato del Partido Republicano en el distrito 12.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Cuando ya queda menos de dos semanas para las elecciones, Renovación Nacional (RN) no comenzó la semana como esperaba, luego de que el diputado Álvaro Carter (REP) y candidato por el distrito 12 (La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo), publicara un video confirmando el apoyo que recibió de Mario Desbordes. Esto, en desmedro de la candidata del partido, Ximena Ossandón.

En el registro, el alcalde de Santiago aseguró que “si yo votara acá, votaría Álvaro Carter”, generando molestia en la colectividad encabezada por Rodrigo Galilea, quien reconoció en el Canal 24 Horas que “es una señal para mí inesperada, jamás hubiera pensado que algo así pudiera ocurrir”.

“Desde Renovación Nacional, lo que va a ocurrir es que estos antecedentes se enviarán al Tribunal Supremo del partido, y será este el que decida qué medidas tomar”, anunció y reiteró que “para mí es inexplicable que una persona como Mario Desbordes haga lo que hizo hoy en la mañana“. Incluso en Radio Infinita lo acusó de “una falta de consecuencia y lealtad política“.

Ximena Ossandón, en diálogo con Emol, aseveró que “me sorprende la decisión de Mario Desbordes de apoyar a un candidato del Partido Republicano, fuera de nuestro pacto”.

“Cuando uno ha sido presidente de Renovación Nacional y que ha recibido el respaldo del partido en momentos claves, uno esperaría coherencia. Personalmente lo apoyé en su primaria y estuve dispuesta a ser parte de la mesa de RN cuando él la quería presidir, por lo que no entiendo su decisión y me resulta confusa“, dijo.

La explicación de Mario Desbordes por su apoyo a Álvaro Carter

Ante la tensión que generó en RN, Mario Desbordes explicó en ADN Radio que su decisión de apoyar a Álvaro Carter es algo que “no es contra Ximena Ossandón“.

“El partido no tiene nada que quejarse porque a Ximena Ossandón la acompaña una persona que es de izquierda (Paola Romero, candidata IND-RN), que fue durísima contra el presidente Piñera, que emitió juicios en distintos temas que a mí me hacen pensar que si llega a salir a arrastrada por Ossandón, es un peligro para los balances del Congreso, ya que claramente no piensa como nadie de centroderecha ni derecha”, afirmó.

Por lo mismo, el alcalde emplazó a Galilea, “que no se hace responsable de sus acciones, en este caso no tiene nada que opinar”, ya que la repercusión por este tema “debería tenerla la directiva de RN por llevar a una persona de izquierda”.

“Ellos van a tener que responder. Ahora estamos concentrados en ganar la parlamentaria y que le vaya bien a Evelyn. Después tendremos que discutir por qué se tomó esa decisión de llevar a una persona que tiene una trayectoria abiertamente y públicamente de izquierda“, finalizó.

Notas relacionadas

Chantal Signorio: “La colaboración abre mundos”
Mujeres D

Chantal Signorio: “La colaboración abre mundos”

La fundadora del Festival Puerto de Ideas celebra 15 años llevando a Valparaíso a los grandes creadores y pensadores del mundo actual. Esta versión, del 7 al 9 de noviembre, está dedicada al Poder de las Palabras. En conversación con El Dínamo, cuenta cómo partió la iniciativa que conoció en su Italia natal: “Pensé que en Chile alguien tenía que hacerlo… y como nadie lo hacía, decidí atreverme yo”.

Claudia Guzmán
La inclusión digital también protege el cerebro: cómo la tecnología impulsa un envejecimiento activo
Innovación

La inclusión digital también protege el cerebro: cómo la tecnología impulsa un envejecimiento activo

La interacción con dispositivos digitales no solo conecta a las personas mayores con su entorno, sino que también puede estimular su mente, fortalecer la memoria y retrasar el deterioro cognitivo. En Chile, el Fondo 55+ de Entel impulsa seis iniciativas que están demostrando cómo la inclusión digital puede transformarse en bienestar e inclusión social y económica.

Valentina Pizarro