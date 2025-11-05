Ministro Grau no logra encaminar Ley de Presupuesto pese a gestiones con bancadas de oposición y oficialistas

Pese a los acercamientos que ha tenido con las bancadas opositoras y del oficialismo, Grau no ha logrado hasta el momento encaminar el proyecto hacia un acuerdo transversal ya que en ambos sectores hay expectativas que apuntan a polos opuestos.

Dos reuniones clave sostuvo ayer Nicolás Grau en el Congreso en busca de pavimentar el camino para la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026.

El ministro de Hacienda se reunió con los comités oficialistas —a excepción del PS— cerca de las 14:00 horas del martes pasado y luego con representantes de la oposición ya entrada la tarde.

El objetivo de Grau fue acercar posiciones con las diversas fuerzas políticas en miras a la continuación de la tramitación del presupuesto de la Nación que se reactivará el 17 de noviembre tras las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto, luego de que la Comisión Mixta de Presupuesto rechazara 28 de 32 partidas presentadas por el Gobierno.

Pese a que en dicha instancia el oficialismo votó a favor de la propuesta presupuestaria del Gobierno, tras la pausa en la tramitación se han transparentado serias críticas al recorte en gasto social que propone la iniciativa liderada por el ministro Grau. Ese cuestionamiento, incluso, escaló hasta la campaña presidencial siendo la misma candidata del oficialismo, Jeanette Jara, quien ha cuestionado la falta de recursos en materias como vivienda.

En lo legislativo, parlamentarios reclaman que el Gobierno, en particular el titular de Hacienda, se ha focalizado en demasía en las gestiones con la oposición. De hecho, producto de las conversaciones con las bancadas de derecha es que Garu se abrió a reponer la glosa republicana. Sin embargo, dicen en la alianza de Gobierno, la relación con los parlamentarios oficialistas está congelada.

“No todo es restringir programas que están bien evaluados solo para contentar a la derecha. Hoy no participamos de la reunión con el ministro Grau porque quisimos hacer ver la molestia que existe respecto al contenido de las decisiones, más que a la forma. No se puede tener una manito de guagua en la autoridad económica, que no abre el contenido de la billetera fiscal para proteger lo esencial: ni la salud, ni la vivienda, ni la educación. Seguimos dispuestos a conversar, pero con soluciones reales”, fue el reclamo planteado por el senador Juan Luis Castro (PS).

Al cuestionamiento se sumó la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien advirtió que “estamos siempre abiertos al diálogo, pero el diálogo requiere bilateralidad, no imposición. Somos senadores de gobierno; no estamos para que se nos notifique de decisiones ya adoptadas”.

En esa línea, Vodanovic destacó que se hayan repuesto los recursos para el programa ‘Más AMA’ dirigido a adultos mayores o los destinados a la compra de terrenos para de viviendas sociales. Pero hizo hincapié en que “ese error nunca debió ocurrir”.

“La DIPRES no tiene calle: evalúa desde el escritorio de Teatinos 120, sin conocer la realidad del territorio”, acotó la timonel socialista.

Grau no logra encaminar negociaciones

Pese a los acercamientos que ha tenido con las bancadas opositoras y del oficialismo, Grau no ha logrado hasta el momento encaminar el proyecto hacia un acuerdo transversal. Desde ambos sectores hay expectativas que apuntan a polos opuestos: mientras la oposición alega por más recortes y reformular las proyecciones de ingreso, la alianza de Gobierno puja por no desatender el gasto social en medio de los compromisos que han adquirido en sus respectivas regiones y distritos en el contexto electoral.

Requerido por EL DÍNAMO, el subjefe de la bancada de diputados UDI, Felipe Donoso, sostiene que “el ministro Grau subestimó al Congreso, no entendió que había una oposición que era capaz de actuar unida y que estamos pidiendo algo algo razonable: un presupuesto responsable, que se financie, y tener la información de forma transparente”.

Sobre los recientes acercamientos con el Gobierno, Donoso explica que “hemos comenzado un camino para al menos tener números seguros” y advierte que la oposición busca “un presupuesto que le sirva a Chile, no uno con criterio electoral o que simplemente sirva a la elección de Jeannette Jara o genere un daño al próximo gobierno (de oposición), como aparentemente fue construido este presupuesto”.

Por el contrario, el jefe de bancada de senadores del PS, Gastón Saavedra, llama a no ceder a las pretensiones de la oposición, apuntando de igual forma a motivaciones electorales.

Respecto a las dificultades en la tramitación, Saavedra asegura que este escenario “obedece a la mala forma que ha tenido la derecha de comportarse en el tratamiento del presupuesto porque busca resolver las contradicciones, las diferencias y la disputa por la hegemonía que existe en las derechas a través de amotinarse en contra del presupuesto de la Nación”.

Y acota: “El espíritu negacionista y obstruccionista que hoy día está presentando la derecha ha sido el principal escollo para salvar el presupuesto de la Nación, que está hecho acorde con los ingresos que tiene el país y además con dos ejes que son claros y nítidos: la responsabilidad fiscal y social”.