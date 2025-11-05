Empresario Nicolás Ibáñez confirma voto a Matthei y recuerda a fallecido ex presidente Piñera: “El Chile grande que queremos”

Pese a su apoyo a la abanderada de Chile Vamos, el empresario no desmereció las opciones que representan Kast y Kaiser.

El empresario Nicolás Ibáñez, a través de una carta publicada en El Mercurio, confirmó que en las elecciones del próximo 16 de noviembre le entregará su voto a Evelyn Matthei. Esto, sin desmerecer las candidaturas de Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

“Es probable que para la gran mayoría de los chilenos las opciones civilizadas, propias de un país sensato y cansado de experimentos refundacionales intransigentes, sean tres: Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser”, señaló.

Para él, estas tres candidaturas representan “distintas sensibilidades dentro de un marco de respeto a las reglas de una democracia liberal: alternancia en el poder, protección de las minorías y los necesarios checks y balances“.

Ibáñez postula que el país necesita más que un quick fix, ya que “enfrenta problemas profundos“. Por lo mismo, quien gane en los comicios deberá “proyectarse más allá de su propio periodo y sentar bases duraderas”.

“El próximo presidente debe tener ideas claras, carácter, y sobre todo, la capacidad de formar equipos, atraer nuevos liderazgos y entusiasmar a una generación joven. No bastará con corregir los errores del gobierno saliente (…) Será necesario ir más allá, reencantando a los chilenos con su país”, sostuvo.

En esa misma línea, continuó, señalando que “el gobierno que venga debiera ser la antesala de una nueva etapa histórica: un Chile más digno, libre, inclusivo, próspero y en paz”.

Con todo esto, Nicolás Ibáñez reconoció que “voto por Matthei con la convicción de que en su gobierno va a haber cabida para la gente más talentosa y atrevida del país, que incluye a servidores públicos de la ex Concertación, Amarillos, Democracia Cristiana y, por cierto, a Kast y a Kaiser”.

“El Chile grande que queremos, que querría el presidente Piñera, nos exige que las buenas opciones que tenemos al frente no sean mutuamente excluyentes”, finalizó.