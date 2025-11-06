“Conectar con los jóvenes” y “provoca conversación”: comando defiende de las críticas el rap de Matthei

La defensa ocurre tras los comentarios que dedicaron Kast y desde el Gobierno al contenido de la canción.

El comando de Evelyn Matthei salió al paso de las críticas que generó el rap lanzado hace unos días, donde apunta, principalmente, contra José Antonio Kast y Jeannette Jara.

El primero en referirse al tema fue el republicano, quien calificó de “mala” la canción, sumado a que “se hace daño ella misma” y que “cometió un tremendo error”.

Horas más tarde, desde el Gobierno, la ministra Camila Vallejo indicó que “no merecemos que las alternativas, candidatos o no, lleguen al nivel más bajo de lo que se puede llegar en el debate público, que es la descalificación, y menos a una institucionalidad“.

“Todos aspiran, además, a la Presidencia de la República, y yo creo que no quisieran tampoco recibir ese tipo de descalificaciones, porque más allá de las diferencias políticas, insisto, hay algo que prima, que es el respeto a nuestra institucionalidad, y hay una tradición ahí que resguardar“, agregó la secretaria de Estado.

Tras estas críticas, desde el comando de Evelyn Matthei defendieron el rap. Paula Daza explicó que “este video fue una forma distinta de conectar con los jóvenes, hablándoles en su propio lenguaje y su manera”.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, miembro del comité político, agregó en Emol que “es una profunda crítica al Gobierno y a la candidata de continuidad. Este gobierno defraudó a la gente que hoy está peor que hace cuatro años, con miedo por la delincuencia, con una inmigración ilegal descontrolada completamente, sin pega y con dificultades para llegar a fin de mes. Este es el gobierno de Monsalve, de las fundaciones truchas y del robo de computadores, eso es lo que se destaca”.

En tanto, Ximena Rincón postuló que “yo no soy la creadora del video, lo testié con (…) cabros más jóvenes que les puede gustar esta música, y dijeron: Sí, yo creo que va a ser viral, podría haber sido más pegajoso todavía. Pero el punto es que provoca conversación, y eso nos alegra”.

Además, destacó que “ha generado reacciones y eso ya es bueno, yo creo que aquí no hay mala publicidad, hay publicidad, y ella no es ni Jara, ni Kast, no es ni la izquierda, ni la derecha, lo hemos dicho tantas veces y creo que no tiene nada de malo que lo reafirme”.