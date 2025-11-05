“No queremos eso para nuestro país”: Gobierno se sumó a Kast y criticó el rap de Matthei

La ministra vocera de Gobierno manifestó que “no queremos para nuestro país” ofensas o ataques como los que incorpora el rap de Matthei.

El Gobierno se sumó este miércoles a las críticas que emitió el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, al rap de Evelyn Matthei, y aseveró que refleja “ausencia de ideas y propuestas”.

Fue la ministra vocera, Camila Vallejo, quien abordó el tema y no dudó en manifestar que “cuando se llega a los ataques personales, a las descalificaciones, más a una institucionalidad que es sumamente importante y respetada en nuestro país como la institución presidencial, lo único que da cuenta es de la degradación del debate y de la pobreza de las ideas“.

“El llamado que hemos hecho como Gobierno hace bastante rato es afrontar el debate electoral, el debate público, democrático, de la manera más respetuosa posible, con un nivel mayor“, dijo la secretaria de Estado respecto al tema de música urbana que lanzó Matthei.

En esa línea, la ministra Vallejo fue enfática en manifestar que “las ofensas, los ataques personales reflejan la ausencia de ideas y propuestas (…) y no queremos eso para nuestro país”.

Para el Gobierno el rap de Matthei descalifica la institucionalidad

“Estamos a punto de ejercer una jornada importante para el destino de nuestra patria, y los chilenos y chilenas merecemos un debate con mayor altura. No merecemos que las alternativas, candidatos o no, lleguen al nivel más bajo de lo que se puede llegar en el debate público, que es la descalificación, y menos a una institucionalidad“, aseveró.

En esa línea, la vocera del Gobierno recordó que “todos aspiran, además, a la Presidencia de la República, y yo creo que no quisieran tampoco recibir ese tipo de descalificaciones, porque más allá de las diferencias políticas, insisto, hay algo que prima, que es el respeto a nuestra institucionalidad, y hay una tradición ahí que resguardar“, concluyó sobre el rap de Evelyn Matthei.

Previamente, José Antonio Kast había criticado con dureza el rap de Matthei, en el que lanzó tanto críticas contra él como contra el Gobierno, y dijo que “yo creo que cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto. Creo que se hace daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad“.