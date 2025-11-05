VIDEO – “Se hace daño ella misma”: Kast cuestionó a Matthei por lanzamiento de su rap

El republicano sepultó el tema que lanzó la abanderada de Chile Vamos y la invitó a enfocarse en derrotar a Jara en las elecciones.

José Antonio Kast se pronunció respecto del rap que Evelyn Matthei lanzó a través de sus redes sociales, lamentando que haya tenido que “caer en esto”.

En el tema, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos apunta contra sus contendores, entre ellos el republicano.

“Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio / Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia / Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia

/ Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente / Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, dice parte de la canción.

Ante esta alusión, el ex diputado abordó el tema en Radio Universo, donde no se guardó nada. “Primero decirle que la canción es mala, que se metan al disco de Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”, le recomendó.

“Yo creo que cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto. Creo que se hace daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real de que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”, añadió.

En su crítica al rap de Evelyn Matthei, Kast indicó que “si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué es lo que significa la ex ministra del Trabajo que es que nos legó un millón de desempleados, dos millones de informales y Evelyn Matthei contrastara su gestión con la gestión de Jeannette Jara, creo que le haría un favor a la política chilena“.

El rap de Evelyn Matthei

“Soy Evelyn, mirando pa’ delante. Porque sé que Chile puede más, es hora de hablar las cosas como son“, es la frase con la que Evelyn Matthei publicó en sus redes sociales un rap donde apunta contra sus dos principales rivales en las próximas elecciones presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast.