“No soy de esa manera”: Jeannette Jara vuelve a distanciarse de Boric tras críticas a Trump

Jeannette Jara dijo que “no es mi estilo”, cuando se le consultó por los dichos del presidente Boric contra su par estadounidense.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, discrepó este jueves de las críticas del presidente Gabriel Boric a su par estadounidense, Donald Trump, durante su participación en la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Belém do Pará, Brasil.

La postulante a La Moneda del pacto Unidad por Chile fue consultada por los dichos del jefe de Estado, quien en su intervención sostuvo que “son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática“.

“Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira“, manifestó a continuación.

Indicó a la vez que los liderazgos deben ser capaces “de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos, y en eso se requiere el liderazgo de la comunidad internacional“.

Qué dijo Jara sobre las críticas de Boric a Donald Trump

Cuando se le preguntó a Jeannette Jara por las críticas del presidente Gabriel Boric a Donald Trump, la abanderada oficialista manifestó que “lo único que le puedo decir es que puedo pensar muy distinto a Donald Trump, pero sé que lo eligió el pueblo estadounidense“.

En esa línea, aseveró que en su eventual gobierno “vamos a mantener las relaciones diplomáticas más positivas que tengamos, entre otras cosas, porque tenemos un intercambio comercial profundo y a mí me interesa que a Chile le vaya bien“.

“Más que eso, no es mi estilo. No soy de esa manera“, concluyó la ex ministra del Trabajo sobre la materia.