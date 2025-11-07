Secciones
Todo lo que debes saber del último debate presidencial antes de las elecciones: cuándo es, dónde ver y el formato

Ya está definido el orden de las intervenciones de los ocho aspirantes a La Moneda en el debate presidencial de Anatel.

Francisco Rosales

La Elección Presidencial 2025 se encuentra en su recta final, y en este contexto, el lunes 10 de noviembre se llevará a cabo el último debate previo a los comicios del domingo 16 de noviembre.

Durante esta semana se realizó el sorteo que determinó el orden de participación y llegada de los candidatos y candidatas presidenciales a su último cara a cara, donde se definió que Eduardo Artés sea el primero en intervenir durante los bloques de respuestas, mientras que José Antonio Kast hará lo propio en una de las secciones de preguntas directas.

Por su parte, Jeannette Jara iniciará el bloque de despedidas, y el encargado de cerrar el debate será Marco Enríquez-Ominami.

Con respecto al orden de llegada de las candidaturas a TVN, lugar en el que se realizará el evento, la primera en arribar será Evelyn Matthei, seguida por Harold Mayne-NichollsFranco Parisi, Johannes KaiserEduardo ArtésMarco Enríquez-OminamiJeannette Jara y José Antonio Kast.

A qué hora y dónde ver el debate presidencial Anatel

El debate presidencial se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre a las 21:00 horas y se transmitirá en vivo a través de todas las señales y plataformas digitales de los canales asociados a Anatel.

De esta forma, se podrá ver por medio de TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red, TV+ y Telecanal.

En este marco, cinco periodistas estarán a cargo de la moderación y las preguntas: Juan Manuel Astorga (Mega), Julia Vial (TV+), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) e Iván Núñez (TVN).

La instancia constará de cuatro bloques temáticos: SeguridadEconomíaPolíticas Sociales y Gobernabilidad. Allí, el formato permitirá interacción directa, réplicas, y respuestas breves.

Sumado a ello, desde Anatel confirmaron la realización de un nuevo debate presidencial para la segunda vuelta, el cual se programó para el martes 9 de diciembre.

