La apuesta de Kaiser: endurecer el discurso para marcar diferencias con Kast en la recta final de la campaña

“El extranjero que está ilegalmente en nuestro país, no los vamos a invitar a salir, lo vamos a obligar a salir. No les voy a cobrar el pasaje tampoco, se lo pago yo mismo, no tengo ningún problema, pero no les quepa la menor duda de que no vamos a tolerar la violación de la ley”.

La frase corresponde a Johannes Kaiser y fue pronunciada ayer en un encendido discurso que dio en el Faro Monumental de La Serena en el contexto del cierre de su gira nacional, “Ruta 4K”.

Entre líneas, la frase contenía una crítica a José Antonio Kast.

En el contexto de los debates, el candidato de los republicanos ha propuesto —para financiar las expulsiones— que los propios inmigrantes costeen parte de sus pasajes. Además, en más de una ocasión ha “invitado” a los extranjeros a abandonar el país antes del 11 de marzo del próximo año cuando sea el cambio de mando.

Kaiser tomó distancia del tono adoptado por Kast en materia de migración al decir que no invitará a los migrantes a salir, sino obligarlos; y descartar que vaya a solicitar parte del pago a los migrantes. Pero esas no han sido las únicas diferencias con el republicano que Kaiser ha tratado de exacerbar en la recta final de la campaña.

Durante las últimas semanas, el nacional libertario ha procurado parecer ser más duro y directo en temas complejos como la dictadura militar, o la llamada agenda valórica a la cual sí hace referencia en sus interlocuciones.

Sin ir más lejos, Kaiser dijo en el reciente debate de la ARCHI que estaba dispuesto a conmutar las penas de condenados por violaciones a los derechos humanos, incluido Miguel Krassnoff condenado a más de 100 años de prisión.

A este tema en particular, Kast no se ha referido en profundidad en el marco de la campaña. De hecho, sólo ha dicho que buscaría dar la discusión en su eventual gobierno y que un indulto de estas características sólo se verá en caso de afectación cognitiva grave de los presos en cuestión.

Sobre el aborto en las tres causales, Kast ha evitado también referirse y se ha limitado a decir que su gobierno será de emergencia por lo que no tocará ese tema, pese a que en sus pasadas campañas aseguró que lo derogaría en caso de ser presidente.

Kaiser, por el contrario, esbozó una propuesta en esta materia al ser consultado por EL DÍNAMO en agosto de este año. Según mencionó el libertario, estaba “analizando” impulsar un cambio legislativo para que se pudiera acceder a la causal de violación sólo en el caso de hacer la denuncia.

El jefe de campaña, Cristián Labbé, abordó estas diferencias entre los candidatos, apuntando a que Kast dejó “los temas valóricos” de lado y “empezó a esconderse”

“No olviden, que recién apareció ahora porque hay debates. Porque, por él, se saltaría la fila y llegaría a la final”, lanzó Labbé esta semana en conversación con La Tercera.

Por qué Kaiser busca marcar (aún más) las diferencias con Kast

En el comando de Kaiser aseguran que es normal esta diferenciación con el candidato republicano ya que ambos “representan derechas distintas” y que si no fuera así, no existiría el PNL.

Eso sí, una crítica que se hace en el fuero interno de los nacional libertarios —muchos provenientes de las filas del Partido Republicano— es que Kast, por un cálculo electoral, ha abandonado ciertas ideas que planteó en el paso y hoy no le serían rentables a la hora de proyectarse a una segund vuelta.

“Kast ha transado sus convicciones por un tema electoral. Johannes no está dispuesto a eso”, dice una alta fuente del comando de Kaiser.

En ese sentido, los libertarios creen que la dureza de Kaiser y no esquivar temas que convocan a “la derecha de verdad” ha hecho que el votante tradicional de Kast se vaya con su abanderado. Incluso, los libertarios se aventuran a decir que según sus mediciones, el libertario estaría en el margen de error junto a Kast en el segundo lugar a una semana de la elección.

Por el contrario, la lectura en el comando de Kiaser es que a su adversario republicano le costará el paso a segunda vuelta las omisiones de Kast en la campaña.

“Kast hoy día está cuidando su lugar. Está calculando estos días que quedan no bajar una cantidad de puntos, esperando que no sea lo suficiente como para perder su ubicación. Pero Kaiser, probablemente, lo sobrepase”, añade la misma voz del comando.