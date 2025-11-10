José Antonio Kast y Johannes Kaiser se unen para tildar de “populista” el programa de Jara

Los abanderados de oposición coincidieron en cuestionar las propuestas de la candidata oficialista.

El debate Anatel vio a José Antonio Kast y Johannes Kaiser cuestionar la propuesta programática de Jeannette Jara, al cual tildaron de “populista”.

Para Kast, “vamos a cumplir cuatro años de gobierno, de gobierno populista, que prometió una cosa y no hizo nada, más violencia, más pobreza… Sí, más vivienda, mejor salud. Es como el país de las maravillas, que nos propone la candidata de la continuidad. Todo su programa es de un populismo total”.

Sus palabras fueron compartidas por Johannes Kaiser, quien agregó en el debate Anatel que “prometen, y el Estado está quebrado. No sé dónde van a sacar la plata, si no quieren ahora”.

