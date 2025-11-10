Jeannette Jara y Kast se enfrentan por Bernardo Fontaine, pensiones y cuentas bots

El debate presidencial Anatel vio un duro intercambio de palabras entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, luego que la ex ministra encarara a su contendor por el caso de Bernardo Fontaine y sus supuestos vínculos con cuentas bots.

La abanderada de Unidad por Chile hizo alusión a este episodio cuando se debatía sobre pensiones, aseverando que “una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con la plata de las AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional, y qué rol juega ahí la Asociación de AFP”.

“Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba Con Mi Plata no, y resulta que con la plata, al parecer de los propios afiliados, pagaba vía comisión, hoy día se está financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos, y se opusieron reiteradamente a cualquier cambio provisional, como si las pensiones de antes fueran suficientes”, agregó Jeannette Jara.

Ante esto, José Antonio Kast le espetó a su contendora que hay que “hablar con la verdad, y cuando yo escucho a la candidata Jara hablar de todo lo que proponen, digo, ¿tienen ordenado el presupuesto? ¿Gastan lo que les ingresa? No han sido capaces de ordenar el presupuesto en tres años. Siempre han calculado más los ingresos y han gastado más de lo que tienen. Entonces, es fácil prometer, es fácil decir, nosotros vamos a arreglarle la vida a todos”.

Kast reiteró que “lo primero es hablar con la verdad, gastar lo que corresponde y decir claramente que nosotros vamos a fortalecer los beneficios sociales, no solamente el PGU, porque han destruido la salud, han destruido la educación y la vivienda”.