Matthei respalda su viralizado trap: “Nada de lo que se dice es falso”

“Nada de lo que se dice en ese video es falso. En cambio, sí era totalmente falso que tuviera alzheimer. No lo tengo”, agregó la ex alcaldesa de Providencia.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, respaldó en el debate Anatel su viralizado trap, con críticas a contendores como José Antonio Kast y Jeannette Jara, además de La Moneda.

Respecto a los versos que dan cuenta de la residencia del presidente Gabriel Boric, Matthei apuntó que lo tilda de “niño descarado”, porque “no cualquier chileno obtiene la tasa de interés que él obtuvo. La diferencia entre pagar un 2% que le dieron a él o un 6% es una diferencia enorme y me encantaría que la mayoría pudieran obtener una tasa del 2%”.

En cuanto a los cuestionamientos al llamado “Gobierno de emergencia” que propone José Antonio Kast, Matthei precisó que “obviamente que todos tenemos que preocuparnos de la seguridad, es el tema más importante, pero no nos vamos a quedar solamente ahí”.