Tren de Aragua “en la cárcel o en el cementerio” y crítica de Matthei a Kast por blindaje: candidatos fijan posición en seguridad

Matthei aprovechó el bloque de seguridad para cuestionar a Kast por el vidrio blindado que utilizó en su último acto de campaña.

La seguridad se tomó el primer bloque del debate Anatel. Ante las preguntas de la conductora Soledad Onetto respecto a quién designaría cada candidato como ministro de Seguridad, o si replicarían el operativo en Río de Janeiro contra organizaciones criminales que terminó con 121 muertos, los abanderados fijaron posición.

La primera en adoptar una postura clara y más dura sobre la seguridad fue Evelyn Matthei. La abanderada de Amarillos, Demócratas y Chile Vamos aseguró que nombraría a un ingeniero, pero que su ministro de seguridad tendrá como primera tarea frenar las operaciones del Tren de Aragua en territorio nacional.

“El Tren de Aragua es realmente un riesgo brutal para nuestro país y el terrorismo en el sur también. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlo ya sea en la cárcel o en el cementerio”, aseguró Matthei.

Cuando se consultó sobre si replicaría el operativo llevado a cabo en Brasil, los candidatos Johannes Kaiser, Franco Parisi y José Antonio Kast levantaron sus manos.

“Si existe poder de fuego de un grupo armado con pretensión territorial, evidentemente se le tiene que oponer toda la fuerza del Estado para suprimir esa amenaza al Estado de Derecho”, sostuvo Kaiser.

Parisi, en tanto, afirmó que en su eventual gobierno habrá “bala o cárcel para los criminales” y que va a aplicar las leyes antiterroristas y de excepción constitucional.

Jeannette Jara, en tanto, confrontó a Kaiser quien criticó al Partido Comunista por no apoyar las leyes de seguridad. En esa línea, sostuvo “Lo que pasó en Brasil fue grave, murieron 130 personas, y más que encarcelar a la gente que se roba un ‘superocho’ —propuesta de Kaiser— persigamos a los que tienen el control del dinero del narco; eso es mano dura de verdad”.

Una de las confrontaciones más claras fue el emplazamiento de Matthei a Kast por el vidrio antibalas que utilizó en su último evento de cierre de campaña en Viña del Mar: “Nunca me escondí detrás de un vidrio (…) En vez de protegerme yo, los voy a proteger a ellos”, dijo en referencia a la labor de las policías.