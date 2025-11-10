VIDEO – “Corrupto”: el tenso cruce entre Manouchehri y Espinoza en medio de debate por AC contra juez Ulloa

Un comentario de Manouchehri sobre Yasna Provoste agitó las aguas en el Senado, lo cual forzó a Ossandón a suspender la sesión.

En medio de la discusión por la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, se produjo un momento de tensión protagonizado por el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza, ambos del Partido Socialista (PS), lo que obligó al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, a suspender la sesión.

Todo comenzó cuando el magistrado expuso su defensa, donde mencionó que tuvo conversaciones con los senadores Provoste (DC) y Prohens (RN) el año 2020, cuando se tramitaba la AC contra la jueza Silvana Donoso.

Tras ello, Manouchehri cuestionó que se normalizarán dichos contactos y emplazó a la senadora Yasna Provoste a que aclare la situación.

“El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Provoste antes de una acusación constitucional. Como si fuera algo normal. Como si fuera normal que se hicieran este tipo de operaciones. Hermosilla le dice gracias por el apoyo a Silvana. Yasna Provoste cumplió, lo que dicen en las conversaciones”, expuso el parlamentario, lo cual desató la polémica en la Cámara Alta.

Frente a esto, Provoste solicitó el derecho a réplica, lo cual no fue concedido por la mesa, situación por la cual se acercó a dialogar con Manouchehri.

El fuerte altercado entre el diputado Manouchehri y el senador Fidel Espinoza durante la discusión por AC contra juez Ulloa

Producto de lo anterior, Ossandón tuvo que intervenir y expresó: “Yo creo que hay que mantener las conductas parlamentarias, diputado, porque usted nombra a una senadora fuera de contexto. Me parece una falta de respeto”.

A lo que agregó: “Nosotros hoy día estamos actuando como jueces. Y resulta que usted no puede en todas sus explicaciones decir que hace un juicio que el que vota por un lado es corrupto y el otro no es corrupto. Eso no parece y mantenga, por favor, el nivel que corresponde estar en esta sala. Eso no lo aceptamos”.

Debido a la alta tensión, Ossandón dispuso un receso, en el cual otros senadores le gritaron a Manouchehri que la crítica fue por “su polola”, haciendo alusión a Daniella Cicardini (PS), quien compite con Provoste por el cupo senatorial por la misma región. En este marco, Fidel Espinoza lo acusó de “mala leche”, a lo que el legislador le respondió: “Corrupto”.