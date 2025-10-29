Contundente votación: Cámara de Diputados aprueba AC contra juez Ulloa y Senado definirá si es destituido del Poder Judicial

Por una amplia mayoría, los diputados respaldaron la acusación constitucional, la cual busca la destitución e inhabilitación del magistrado vinculado con Luis Hermosilla.

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien está vinculado a Luis Hermosilla en el denominado Caso Audios.

La Cámara Baja declaró admisible el libelo que busca la destitución del juez por presuntas faltas graves al ejercicio de su cargo, y lo hizo con una contundente votación: 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Al igual que en la votación de la cuestión previa, el único voto en contra fue el de la diputada María Luisa Cordero. Con respecto a los parlamentarios que se abstuvieron, estos fueron José Miguel Castro (RN) y Sergio Bobadilla (UDI).

De esta forma, el juez Antonio Ulloa queda con arraigo nacional y suspendido de sus funciones hasta que se pronuncie el Senado, que podría ocurrir el próximo 10 de noviembre. En este marco se definió a la comisión que presentará la AC ante la Cámara Alta: Eric Aedo (DC), Daniel Manouchehri (PS) y Carolina Tello (FA).

Ahora, serán los senadores quienes determinen si Ulloa será destituido de su cargo e inhabilitado para para ejercer funciones públicas por cinco años.

Los argumentos de la acusación constitucional (AC) contra el juez Antonio Ulloa

El libelo surge producto de la presunta participación de Ulloa en filtraciones de información reservada al abogado Luis Hermosilla, sobre decisiones judiciales y procesos de nombramientos. Esto, se suma a que no se inhabilitó en causas en las que participaron personas de su círculo.

Lo anterior ya lo había revisado la Corte Suprema. Sin embargo el fallo terminó en un empate a 7, lo cual permitió al ministro continuar en el Poder Judicial.

Tras la votación, la diputada Camila Musante, quien además es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, manifestó que “bien por la Cámara de Diputados que da un paso adelante en transparencia, en justicia y en que se empiece a desmoronar de una vez por todas la red de favores que instaló Hermosilla en el Poder Judicial”.

“Cumplimos con esta acusación constitucional que avanza al Senado y que esperemos que esté a la altura y no comiencen los llamados telefónicos tratando de salvar al ministro Ulloa, como vimos en el caso de los ministros de la Corte Suprema a quienes les pedían que cambiaran su voto en el cuaderno de remoción”, cerró la parlamentaria.