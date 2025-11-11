¿Es factible? expertos analizan propuesta de Kast para que municipalidades inviertan en la banca

En caso de llegar a La Moneda y concretar el fin de las contribuciones, el comando republicano defendió su propuesta para paliar esta falta de recursos.

Uno de los principales caballitos de batalla de la campaña de José Antonio Kast es la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, por lo que propuso una fórmula para que las municipalidades puedan compensar esta falta de recursos.

Así, durante el debate presidencial de Archi, el líder de republicanos indicó que su fórmula es que los municipios puedan invertir en instrumentos financieros y así recuperar los recursos que perderán con el fin de las contribuciones y el fondo común municipal.

“Solo si usted le facilitara los municipios usar la plata que tienen en posada en sus cuentas corrientes, porque usted sabrá que hay plata que le llega del gobierno central, le llega del gobierno regional, y quedan ahí acumuladas en una cuenta corriente, no la pueden mover, ni siquiera un depósito a plazo. Si usted liberara eso por un decreto de Dipres y un decreto de Hacienda y la Contraloría lo autorizara, tendría plata de sobra en esos intereses y reajustes para compensar la plata que no les llegaría por el fondo común municipal”, aseveró Kast.

Ante esto, el comando de José Antonio Kast explicó a Emol que, con el eventual fin de las contribuciones, la intención es que los alcaldes puedan colocar en la banca los fondos que tienen “inmovilizados”.

“El candidato se refirió a situaciones en las que los municipios reciben remesas por distintos tipos de ingresos propios que, por planificación de gasto, no requieren uso inmediato, pero deben mantenerse en la cuenta corriente sin producir intereses”, indicó su equipo.

Frente a ese escenario, indicaron que “los municipios deberían poder contratar con otros bancos que ofrezcan mejores condiciones —con los debidos resguardos— además del BancoEstado. Si se realiza una buena planificación de gastos y se mantiene un colchón para emergencias, los saldos podrían invertirse en instrumentos de bajo o nulo riesgo que generen intereses. No se trata de abrir la puerta al endeudamiento, sino de regular y permitir que la banca compita ofreciendo mejores condiciones”.

Sobre la factibilidad de que los municipios inviertan en instrumentos financieros, desde el comando de Kast aseguraron que “se requerirá una modificación legal menor, conciliada con las atribuciones del Ministerio de Hacienda y la Dipres”.

Expertos toman distancia de propuesta de Kast para paliar contribuciones

Consultados sobre la propuesta de Kast, diversos expertos dejaron ver la impracticabilidad de lo expresado por José Antonio Kast, ya que las contribuciones son una de las principales fuentes de financiamiento de las comunas.

Junto con ello, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, dejó ver que para que se cumpla el escenario propuesto por el ex diputado, los municipios deben contar con superavit en sus cuentas corrientes.

“Hay una situación de equilibrio en general, entonces no me parece que sea muy generalizada esa situación de ingresos no gastados o saldo en las cuentas corrientes porque se tendría que estar reflejando en los datos y no se ve una situación de superávit”, expresó Cifuentes.

En esta línea, reconoció que “efectivamente hubo unos pequeños superávit entre el 2021 y el 2023 muy marginales, el 2024 ya está en cero. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere”.

Por su parte, Juan Ortiz, investigador senior del OCEC UDP, dejó ver un escenario probable: que las municipalidades no paguen sus obligaciones para poder invertir dichos recursos.

“Si se permite este tipo de operación, se abre un incentivo para atrasar el pago de servicios, dado que lo racional es tener mayores recursos invertidos transitoriamente en cuentas corrientes u otro servicios bancarios para aumentar los rendimientos financieros y así incrementar los recursos propios”, sentenció.