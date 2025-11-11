Matthei replicaría redadas antimigrantes de Trump en su eventual gobierno

La candidata presidencial de Chile Vamos detalló sus propuestas en materia de seguridad y migración, abriéndose a la posibilidad de realizar redadas al estilo Trump.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a las principales medidas que implementaría en su eventual gobierno en materia de seguridad e inmigración.

Bajo este contexto, la aspirante a La Moneda no descartó la opción de replicar las redadas que se han llevado a cabo en Estados Unidos con el Gobierno de Donald Trump.

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, Matthei afirmó que los migrantes que tengan orden de expulsión “les vamos a hacer reconocimiento facial. En algún minuto van a pasar por una cámara y en ese minuto vamos a ver dónde están y luego para afuera”.

Con respecto a la posibilidad de realizar redadas al “estilo Trump”, la representante de Chile Vamos expuso que “obviamente que sí podrían hacerse, pero vamos a empezar con aquellos que ya tienen orden de expulsión. Lo que ocurre es que no puede ser que se dicte una orden de expulsión y nadie sepa dónde está la persona”.

En este caso, precisó que las redadas se aplicarían solo con personas que hayan cometido delitos en Chile.

“Con una persona que llegó acá, por ejemplo, supongamos una persona que está trabajando, que no ha cometido ningún delito, que además tiene un niño chileno. ¿Usted se imagina hacer lo que están diciendo algunos candidatos de decir que a la mamá la vamos a mandar extranjero y al niño lo manda al Sename? Eso es una crueldad infinita“, expresó.

Para cerrar, Matthei reiteró su postura respecto a que los extranjeros que se encuentren presos en Chile sean enviados a sus países de origen a cumplir sus penas.

“Expulsar a los que ya están en la cárcel, mandarlos a que terminen el periodo de cárcel a sus países, porque nuestras cárceles están repletas“, concluyó.