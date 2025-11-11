“Tenemos un alza importante en amenazas”: Carter explicó las razones de Kast para utilizar vidrio blindado

Si bien el propio José Antonio Kast evitó explicar en el debate de Anatel las razones por las que utilizó un vidrio blindado en uno de sus actos de cierre de campaña, este martes el coordinador de seguridad de la carta del Partido Republicano y aspirante al Senado, Rodolfo Carter, detalló el trasfondo de esta medida.

El ex alcalde de La Florida en conversación con Radio Infinita aseguró que el candidato presidencial ha enfrentado diversas “amenazas”.

“Cuando estuvimos en el norte, me tocó ver el despliegue de seguridad porque había amenazas concretas del Tren de Aragua en la zona de Arica e Iquique“, comenzó diciendo el integrante del comando de Kast.

Según Carter, cuando le preguntó a los escoltas del abanderado por el aumento de las medidas de seguridad, ellos le contestaron que “tenemos un alza importante en las amenazas hacia José Antonio, me dijo su equipo de seguridad. Eso es real“.

Carter explicó las razones de José Antonio Kast para utilizar un vidrio blindado

En esa línea, sostuvo que “José Antonio Kast es probablemente el político con más amenazas en Chile. Yo creo que el presidente en ejercicio (Gabriel Boric), porque los presidentes son siempre blancos del terrorismo, y José Antonio Kast son, sin duda, las personas con mayor riesgo en este momento en Chile”.

Posteriormente, el aspirante al Senado cuestionó a la candidata de Chile Vamos por sus críticas a Kast por usar el vidrio blindado: “A mí me irrita esta frivolidad de Evelyn Matthei. (Ella) no quería sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Siempre se opuso. Siempre se burlaba de Bukele, de los temas de seguridad, consideraba que todo esto era alarmismo. Hoy día anda ofreciéndole balazo al que se le cruza. Se copió la frase, la copió mal. La verdad es que ella siempre ha sido así”.

Con respecto al debate que ha surgido por la implementación de este tipo de medidas de seguridad, Carter planteó: “Enfrentar a los narcos, enfrentar a las grandes bases que hoy día están en Chile, no va a ser gratis. Va a doler. Y es muy probable que el presidente que se atreva a hacer eso va a tener un atentado en su vida. ¿O alguien cree que estamos viviendo en la mitad de Europa?”.

A lo que agregó: “Este es el continente más peligroso del mundo. Aquí se asesinan permanentemente candidatos presidenciales que combaten a la droga, al narcotráfico, o a la guerrilla, o al terrorismo. Entonces esto no es una imaginación, no es un un elemento de campaña”.

“El que ha sido más duro contra la delincuencia, pero de verdad, en el tiempo, no ahora último, no en los últimos 60 días, no en la desesperación de las encuestas, siempre, con su estilo, con el estilo tranquilo, calmado, pero coherente, ha sido José Antonio Kast. Obviamente, es el blanco número uno de ese tipo de organizaciones violentas”, cerró Rodolfo Carter.