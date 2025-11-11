Provoste insta a Manouchehri a fiscalizar al padre de su pareja en alcaldía de Copiapó: “No lo están allanando por lindo”

Tras el altercado que protagonizaron durante la AC contra Ulloa, la senadora acusó al diputado de “silencio cómplice” en “corrupción familiar” en Municipalidad de Copiapó.

Tras la tensa votación de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, continúa la controversia entre el diputado Daniel Manouchehri (PS) y los senadores Yasna Provoste (DC) y Fidel Espinoza (PS).

En pleno debate de la AC, el diputado emplazó a la senadora, quien se dirigió a su puesto para encararlo, secundada por Espinoza, lo cual provocó que se interrumpiera la sesión. En ese transcurso, Manouchehri acusó a su compañero de partido de “corrupto”.

Tras ello, ambos senadores emplazaron al diputado a indagar las irregularidades dentro de la Municipalidad de Copiapó, la cual encabeza el alcalde Maglio Cicardini, padre de la candidata al Senado y pareja de Manouchehri, Daniella Cicardini (PS).

Considerando que la Cicardini y Provoste compiten por un cupo senatorial por la misma región, la parlamentaria DC expresó que “lamentablemente el diputado incurrió en una utilización mañosa, fuera de contexto, para hacer campaña por su pareja que es mi compañera de lista en la elección senatorial de Atacama”.

El emplazamiento de Yasna Provoste y Fidel Espinoza a Daniel Manouchehri

“Quisiera recordarle al diputado Manouchehri sus propias palabras en el día de ayer en la acusación constitucional, cuando dice que el Congreso calla frente a la corrupción, se vuelve cómplice. Entonces, yo me pregunto por qué han callado tanto tiempo durante todas las situaciones que se están viviendo en el municipio de Copiapó”, cuestionó la senadora en diálogo con Tele13 Radio.

A lo que añadió: “¿Por qué cuando su suegro contrata a empresas fantasmas para defraudar guardan silencio? ¿Por qué él mismo no investiga esas empresas creadas solo para ganar contratos con sobreprecios? Le recuerdo al diputado cuando él señala que quien guarda silencio frente a la corrupción se hace cómplice. Entonces, yo pido que aquí sean coherentes, que no sigan guardando silencio sobre la corrupción que hoy día se vive en un municipio que encabeza el padre de su pareja, porque yo lo quiero decir, el municipio ha sido allanado dos veces y no lo están allanando por lindo”.



Teniendo en cuenta lo anterior, preguntó: “Cuánto más tendrán que esperar las familias en Copiapó para que se realicen comisiones investigadoras, para que se establezcan las acusaciones. Cómo se hacen cargo de esta corrupción familiar o, si como ellos mismos dicen, seguirán callando en un silencio cómplice”.

Por su parte, Fidel Espinoza también abordó el altercado que protagonizó con su compañero de partido.

“Tú no puedes tratar de sacar una ventaja política porque tienes a la polola que es candidata a senadora que compite con Yasna Provoste. Eso desde mi punto de vista, y yo lo fui a increpar, le dije que eso no se hacía, que en la política no todo valía”, comenzó diciendo en conversación con Radio Universo.

“Lo que él hace es darle a la acusación un uso electoral, y eso a mí en lo particular no me gusta (…) no se puede utilizar una acusación constitucional, que es una herramienta tremendamente importante que tiene el Parlamento para destituir personas que cometen actos atentatorios a la Constitución, con fines de dañar la honra de una persona que todos conocemos”, expresó.

De acuerdo a Espinoza, Manouchehri “está acostumbrado a menoscabar, a tratar a todos de corruptos, pero resulta que en el mismo municipio que dirige justamente el papá de Daniella, su suegro, hay hechos graves, hay allanamientos a esa municipalidad, respecto a los cuales el señor fiscalizador, el señor que es el sheriff de la fiscalización, jamás ha dicho una sola palabra”.

En esa línea, criticó que el parlamentario “fiscaliza todo menos a sus cercanos, y ese no es un rol fiscalizador, esa es una persona que busca en el adversario político, y está bien que ocurra, pero también hay que hacerlo cuando hay uno cercano”.