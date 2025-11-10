“Denosta a sus adversarios de una manera desquiciada”: Fidel Espinoza presentará querella contra Manouchehri por acusarlo de corrupto

El senador del PS anunció que se querellará contra su compañero de partido tras protagonizar un fuerte altercado en medio del debate por AC contra Ulloa.

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, anunció que presentará una querella por injurias y calumnias en contra del diputado Daniel Manouchehri, su compañero de partido, luego de que ambos protagonizaran un tenso cruce durante el debate de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

En este marco, Manouchehri realizó un comentario contra la senadora Yasna Provoste, lo cual tensionó a la Cámara Alta y generó un fuerte altercado que provocó una breve suspensión de la sesión.

Fue allí cuando Espinoza se acercó al diputado a increparlo, tildándolo de “mala leche”. Ante esto, Manouchehri le respondió duramente acusándolo de “corrupto”.

Bajo este contexto, y luego de que se retomara el debate en la Sala del Senado, Fidel Espinoza afirmó que “he sido objeto en esta sala y en presencia de mis colegas de una imputación grave por parte del señor Manouchehri que excede de la protección constitucional. Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar en los tribunales de justicia”.

Siguiendo en esa línea, el senador aseguró que “lo que ha hecho él hoy día en la sala y en presencia de mis colegas es una afectación a mi honor que no dejaré pasar, porque es reiterativa en la conducta de este señor”.

A lo que agregó: “Utiliza reiteradamente de manera mediática los casos solo para fines personales y políticos. Lo hace sin escrúpulos, sin pensar que detrás de las personas, de sus propios colegas, hay familias, hay hijos que sufren”.

“Trata a todos de corruptos. A los jueces, a sus colegas parlamentarios. Denosta a sus adversarios de una manera realmente desquiciada. Por 30 segundos de la televisión este señor es capaz de sacarles sus ojos hasta a sus mejores amigos”, expresó.

Producto de lo anterior, Espinoza manifestó: “Quiero anunciar públicamente ante el país que me querellaré por injurias y calumnias contra este personaje”, agregando que el abogado Enrique Aldunate lo representará en la acción legal.