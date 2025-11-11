Senatorial por Atacama se desfonda: los Cicardini contratacan a Provoste y apuntan a vínculos con “red de Hermosilla”

La diputada Cicardini y su padre, el alcalde de Copiapó, respondieron duramente a Provoste luego de que acusara a Manouchehri de “hacer campaña por su pareja” y lo emplazara a investigar las presuntas irregularidades de dicho municipio.

Siguen los coletazos tras la intervención del diputado Daniel Manouchehri (PS) en la tensa votación de la acusación constitucional en contra del ahora ex juez Antonio Ulloa, donde emplazó a la senadora Yasna Provoste (DC) a aclarar su vínculo con el magistrado, luego de que él mencionara que tuvo conversaciones informales con ella en 2020.

Lo anterior, desató la molestia de la parlamentaria, quien acusó al diputado de utilizar el libelo “para fines electorales, con el propósito de hacer campaña por su pareja (Daniella Cicardini) que es mi compañera de lista en la elección senatorial de Atacama“. En este escenario, lo emplazó a investigar las presuntas irregularidades del padre de su pareja y alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini (IND).

Tras este altercado, la diputada Cicardini respondió a través de un video en su cuenta de X, asegurando que “la campaña sucia en nuestra contra no es casualidad. Nosotros hemos enfrentado la red del caso Hermosilla. Reportajes han revelado los vínculos de la senadora Provoste con figuras de esa red de poder y de favores, como el juez Ulloa o su asesor Aldo Cornejo, mencionado en las escuchas telefónicas”.

“Fue precisamente la denuncia que presenté en la que permitió abrir investigaciones sobre las influencias de esa red en la Fiscalía de Copiapó. Esta red sabe que el apoyo ciudadano está con nosotros. Por eso activaron las operaciones más oscuras para intentar salvar a una de las víctimas. Y generan la sensación mediática para intentar desprestigiarnos”, acusó la parlamentaria y aspirante al Senado por la Región de Atacama.

La campaña sucia en nuestra contra NO ES CASUALIDAD. pic.twitter.com/nJGzl1QmQ3 — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) November 11, 2025

Los Cicardini se defienden tras acusaciones de senadora Yasna Provoste

Por otro lado, quien tampoco guardó silencio fue el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, quien respondió a las acusaciones por presuntas irregularidades en la municipalidad.

“Voy a defender a mi querido Copiapó cueste lo que cueste. El caso Hermosilla es el principal escándalo de corrupción en la historia de Chile, y quien los ha enfrentado con mayor decisión ha sido la diputada Daniella Cicardini”, comenzó diciendo en un video que publicó en Instagram.

“Gracias a sus denuncias, hoy se están desarrollando investigaciones que comienzan a desnudar el alcance real de esta red. Dentro de estos antecedentes, el recién destituido juez Antonio Ulloa, uno de los engranajes de esta red, reconoció públicamente durante su acusación constitucional que mantenía, entre comillas, contactos informales con la senadora Yasna Provoste“, agregó.

Siguiendo en esa línea, el jefe comunal acusó que “Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama, que incluso alcanzaba hasta la propia fiscalía regional. Son precisamente estos mismos sectores vinculados a esta red los que hoy impulsan acusaciones contra el municipio de Copiapó, movidos nada más que por la venganza al ser Daniela Cicardini la que los ha enfrentado“.

Respecto a la acusación en su contra, el alcalde aseguró que “no tiene ningún fundamento. Voy a colaborar en todo lo que sea necesario para su total esclarecimiento, porque no tenemos nada que esconder, nada que ocultar”.

“Yo rechazo categóricamente las destempladas expresiones de la senadora Provoste. Entendemos su nerviosismo ante la caída de sus redes de influencia y su bajo respaldo ciudadano, pero nada justifica ataques personales descontrolados y llenos de mentira y de odio”, cerró Maglio Cicardini.