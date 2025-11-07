“Falta de coraje” y “miedo a su gente”: vidrio blindado de Kast no dejó indiferente a Chile Vamos y a Jara

“Eso de ocultarse detrás de un cristal contrasta con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia”, cuestionaron desde la centroderecha.

El acto de cierre de campaña de José Antonio Kast en Viña del Mar estuvo marcado por la presencia de un vidrio blindado en el podio que ocupó el candidato presidencial de Republicanos, lo que generó inmediatas reacciones en comandos de Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La diputada Ximena Ossandón (RN), parte del comité político del comando de Matthei, lanzó duros conceptos contra Kast por el uso de este elemento, cuestionando “cómo pretende gobernar Chile si le tiene miedo a su propia gente. Eso de ocultarse detrás de un cristal contrasta con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia”.

“Entonces, o hay falta de coraje o definitivamente, por una puesta en escena para ganar unos votos, es capaz de proyectar una imagen de Chile que nos perjudica a nivel internacional, principalmente pensando en la llegada de inversiones”, puntualizó la legisladora a La Tercera.

Por su parte, Matthei tomó distancia de su propio comando y dirigió sus dardos a La Moneda y a su manejo de la seguridad ciudadana por el “miedo” de José Antonio Kast.

“Yo creo que no solamente Kast tiene miedo, yo creo que la mayoría de los chilenos tienen miedo. Y tienen miedo de que los asalten, de que les roben el auto, de un portonazo, de un abordazo, etcétera”, aseveró.

Para Matthei, “todo este miedo es consecuencia de un gobierno que lo ha hecho pésimo, pésimo en materia de seguridad ciudadana. Y por eso es que la solución obviamente que no es andar todo el mundo blindado, sino que básicamente hacer la pega como Estado. Que este gobierno no lo ha hecho, lo que nosotros lo vamos a hacer en cuanto a control del narco, control de la delincuencia, control del terrorismo y control también de la inmigración ilegal”.

Jeannette Jara y Republicanos contrastan posturas por vidrio blindado de Kast

Jeannette Jara, candidata presidencial oficialista, también tuvo palabras para el vidrio blindado usado por José Antonio Kast en su acto de campaña, apuntando que “siempre estoy con la gente y no le temo”.

“Si uno quiere ser presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles. Hay gente que a uno le quiere, otra gente que piensa distinto, pero en general son todos bien respetuosos. Y yo no les tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast”, indicó Jara.

Ante los cuestionamientos, Arturo Squella, timonel de Republicanos, defendió la medida de seguridad, precisando que responde al nivel de protección que necesita José Antonio Kast.

“Cuestionar las medidas de seguridad que se adoptan respecto de una persona que ha declarado que va a perseguir y erradicar el crimen organizado en Chile evidentemente habla de personas que no saben a quién tenemos al frente”, declaró el candidato a senador.