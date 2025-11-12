Más allá de la presidencial: comandos comienzan a hacer cálculos de la parlamentaria en vistas a la segunda vuelta

Mientras que en la derecha existe una soterrada disputa por la hegemonía del sector que podría repercutir en la segunda vuelta, en el oficialismo esperan evitar el descalabro parlamentario que podría dejar en mal pie a Jara.

Tener la bancada más numerosa del Congreso. Ese es el objetivo que se ha trazado José Antonio Kast de cara a la elección parlamentaria y por el cual tiene a sus principales figuras compitiendo en la elección parlamentaria.

El abanderado y líder del Partido Republicano ha mencionado a su círculo cercano que tan importante como pasar a segunda vuelta es que la tienda que fundó en 2019 pase a ser la primera fuerza en representatividad en la Cámara de Diputados. Hoy, la bancada más numerosa es la UDI, con 21 diputados integrando la bancada. Le sigue RN con 20.

Pero la apuesta de, no sólo el Partido Republicano —que tiene 13 diputados—, sino que de la coalición que los une al Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser y el Partido Social Cristiano, es pasar a ser la principal fuerza de oposición en la Cámara Baja y, a la vez, incrementar su influencia en el Senado.

Tomando en consideración que Kast es el candidato de oposición mejor aspectado para pasar a segunda vuelta, luego de la votación de este domingo 16 de noviembre comenzará una medición de fuerzas al interior de las “derechas” para influir en mayor o menor medida en la campaña para el balotaje. Sobre todo, en un contexto en que no está asegurado el desembarco de Chile Vamos en el comando del republicado si es que este logra el pase a la elección de diciembre.

Sabido es que en 2021, Kast debió negociar gran parte de su programa con Chile Vamos. En parte, porque la coalición de centro derecha obtuvo la mejor votación de las parlamentarias de aquel año.

Para evitar ese escenario, el abanderado republicano presentó en elenco estelar para la parlamentaria: su hijo José Antonio Kast Adriasola; el presidente del partido, Arturo Squella; la secretaria general, Ruth Hurtado; el ex alcalde Rodolfo Carter; el general (R) Enrique Bassaletti, entre otros.

Una regla no escrita es que los candidatos que pasan a segunda vuelta suelen acomodar la campaña en función de la correlación de fuerzas en el Congreso. Por ejemplo, en la pasada elección, la parlamentaria terminó en un empate virtual entre las coaliciones de derecha e izquierda, con algunas sorpresas como el Partido de la Gente.

Por lo mismo, en la derecha existe una soterrada disputa en la parlamentaria por el control de la hegemonía del sector.

Un estudio de StreamData —que han tenido a la vista los partidos de oposición— da un empate entre ambas coaliciones: 42 diputados para la alianza de Amarillos, Demócratas y Chile Vamos; y 42 para la coalición de republicanos, libertarios y social cristianos.

“Nuestra intención es crecer en la cantidad de diputados y llegar al menos a tres senadores. Pero lo más importante no es cuántos sean de cada partido, sino si como sector vamos a tener mayoría en ambas cámaras. Si superamos los 78 diputados, podremos avanzar en las reformas que el país necesita”, sostuvo a Revista D el timonel repuiblicano, Arturo Squella, cuando fue consultado por su proyección parlamentaria.

En tanto, desde el Partido Nacional Libertario, indican que sus cálculos propios van en la dirección de que la tienda obtendrá entre 8 y 10 escaños en la Cámara Baja, lo que califican como un buen resultado en consideración de que es la primera vez que se presentan a una elección popular.

En el comando de Jara: evitar el descalabro parlamentario

El mismo estudio de StreamData da un magro resultado para la coalición oficialista: apenas 68 escaños en la Cámara de Diputados, más tres cupos de la lista de regionalistas verdes y Acción Humanista.

Con esos números, reconocen en el oficialismo, se tornaría aún más difícil el camino de Jeannette Jara en la segunda vuelta. En el comando de la abanderada de Unidad por Chile aseguran que esta es una de las elecciones más difíciles desde el retorno a la democracia, en ambos frentes, por lo que alcanzar —al menos— los 75 cupos es fundamental para pensar en ganar el balotaje.

Esto, puesto que sería una muestra de respaldo que un porcentaje importante de la Cámara esté en manos de la alianza que lidera Jara. Además, la apuesta es mantener bastiones clave en la elección de senadores: Valparaíso, donde se pretende mantener el 3-2 sobre la derecha, y alcanzar los dos escaños en el Maule y La Araucanía, se hace indispensable de cara al balotaje.

Eso sí, en el comando de Jara aseguran que ambas elecciones suelen correr por carriles diferentes.