“Aún está a tiempo de enmendar el rumbo”: quiebre entre Jeannette Jara y La Moneda se intensifica a días de las elecciones

“No es algo que venga de ahora, es algo que evidentemente se manifiesta en los espacios que corresponden, en el momento que corresponda, y así lo hice saber”, dejó en claro Jeannette Jara.

Jeannette Jara, candidata presidencial del bloque oficialista, profundizó aún más la distancia que mantiene con el Gobierno de Gabriel Boric, del cual fue parte del Gabinete, reiterando su llamado a reponer una serie de partidas correspondientes a la Ley de Presupuestos 2026.

La ex ministra del Trabajo apuntó, otra vez, a la reposición de la llamada glosa republicana de libre disposición, que en el actual proyecto fue desestimada por Hacienda, indicando que “queremos señalar que en el marco de la discusión presupuestaria el Gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo y escuchar a las familias de Chile porque nuestro país necesita un presupuesto que cuide a su gente y que no la deje sola.

“En ese contexto nosotros lo que hemos visto en el análisis presupuestario con los parlamentarios aquí presentes es que existen recursos clave para la calidad de vida de las personas que hoy día han sido excluidos de la propuesta que se ha llevado al Parlamento”, acusó Jeannette Jara.

La abanderada de Unidad por Chile hizo alusión además a la reducción a los dineros destinados a subsidios habitacionales, junto con pedir reponer la partida correspondiente al programa Más Adulto Mayor.

“Los presupuestos se hacen para el pueblo de Chile, para la gente. Y aquí tenemos problemas sociales importantes. El que quiera negar que hay problema en la vivienda, la verdad, está metiendo solamente el polvo bajo la alfombra”, puntualizó.

Consultada sobre sus recientes diferencias “de estilo” con el presidente Boric, Jara apeló a que “no todas las personas somos iguales, y si alguien quisiera creer que esto es solo de ahora, yo solo les pido que miren lo que pasó en el caso del ex subsecretario (Christian) Larraín, a quien yo desvinculé a los minutos de enterarme de la denuncia, en cambio al exsubsecretario (Manuel) Monsalve hubo una demora que a mí me parece que fue inadecuada”.

“Entonces no es algo que venga de ahora, es algo que evidentemente se manifiesta en los espacios que corresponden, en el momento que corresponda, y así lo hice saber. Y hoy día, por cierto, si me preguntan, no tengo por qué no decirlo. Así son las cosas y esa es la verdad”, dejó en claro la ex titular del Trabajo.