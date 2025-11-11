Las impensadas medidas de seguridad de José Antonio Kast para enfrentar su cierre de campaña

José Antonio Kast alcanzó notoriedad en los últimos días de campaña presidencial, luego que se conociera que usó un vidrio blindado en una actividad en Viña del Mar.

El hecho provocó diversas reacciones, donde tanto Jeannette Jara y Evelyn Matthei cuestionaron el uso de este implemento para liderar un encuentro con sus adherentes.

Sin embargo, este vidrio blindado no ha sido el único elemento de seguridad de Kast para liderar sus actos de campaña, ya que CNN Chile aseguró que el líder de Republicanos también se ha valido de chalecos antibalas en sus traslados a regiones.

A pesar de los cuestionamientos por el uso estos inéditos implementos para una campaña política, José Antonio Kast respondió a sus críticos que “lo que puedo decir es que miedo no tengo”.

Por contrapartida, Jeannette Jara salió al paso de estas informaciones, centrándose en el chaleco antibalas de Kast y planteó que “con suerte uso chaleco de lana de vez en cuando”.

“Sobre los chalecos antibalas sigo las recomendaciones de Carabineros que son la autoridad que tiene la competencia sobre la materia y entiendo que a ninguno de los candidatos le ha pedido, ni usar vidrios antibalas como la ha hecho Kast, ni chalecos antibalas”, aseguró Jara.

En esta línea, Jeannette Jara dejó en claro que “al parecer Kast desconfía del pueblo chileno y lo que le diría a la gente es que a lo mejor es hora de que empiecen a pensar en desconfiar de un candidato que desconfía de ustedes”.