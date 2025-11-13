Kast volvió a usar vidrio blindado en medio de llamados de La Moneda a no “explotar el miedo”

“Me preocupa que se explote el miedo como estrategia electoral. Quienes participan de los asuntos públicos deben hacerse cargo del impacto que eso provoca”, manifestó Luis Cordero.

Horas después que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseveró que no existen reportes sobre amenazas o situaciones de riesgo que hayan afectado a los candidatos presidenciales y que criticara que “se explote el miedo”, el postulante republicano a La Moneda, José Antonio Kast, volvió a emplear un vidrio blindado durante el cierre de su campaña en Concepción, en la Región del Biobío.

Previo al acto en la capital regional, y al referirse al uso del vidrio de protección en Viña del Mar, el ministro Luis Cordero abordó el tema de la seguridad de los candidatos en las Elecciones Presidenciales 2025 y aseguró que todos los postulantes cuentan con el mismo protocolo de resguardo dispuesto por el Ministerio del Interior, y no existen diferencias en el nivel de protección.

“Hay evaluaciones de riesgo y todos disponen de una cápsula de seguridad. No hay diferenciación entre candidatos. Algunos no la desean al principio, pero luego la van aceptando progresivamente”, sostuvo el secretario de Estado en la entrevista que le concedió a radio Infinita.

Al ahondar sobre el tema, descartó que se hayan registrado amenazas graves contra los presidenciables. “No hemos tenido ningún problema de amenazas preocupantes hacia algún candidato”, recalcó.

En particular, sobre José Antonio Kast, el ministro planteó que “no tenemos información de que él u otro candidato haya estado expuesto a riesgo o amenazas”.

Cordero cuestionó que “se explote el miedo”

En la ocasión, el titular de Seguridad alertó respecto al uso del temor como una herramienta política, sobre todo en momentos de una campaña presidencial.

“Los símbolos en política pueden ser relevantes (…) Me preocupa que se explote el miedo como estrategia electoral. Quienes participan de los asuntos públicos deben hacerse cargo del impacto que eso provoca”, manifestó Luis Cordero.

Luego, aludió al concepto de la paradoja chilena empleada por medios internacionales, que se vincula al hecho de que Chile aparece entre los países con mayor miedo al crimen, a pesar de que sus tasas de victimización son bajas en relación con otros países.

“Chile es uno de los países con los índices de temor más altos del mundo, que no se condicen con los índices de delitos. Eso tiene impactos significativos en la salud mental y en los cambios de conducta”, detalló.

“Así como debemos preocuparnos de reducir los delitos violentos, también tenemos que reducir los índices de temor. Eso va más allá del control policial y la persecución penal”, cerró Cordero.

Lo que dijo Kast sobre el vidrio blindado

Por su parte, pese a emplear nuevamente el vidrio blindado en Concepción, José Antonio Kast aseveró este jueves que “yo no le tengo miedo a nadie”.

“Es increíble verlos aquí a través de este vidrio que ha generado tanta polémica. Pero déjenme decirles que en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar”, justificó.

“Aquí ustedes han vivido el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica que ataca, que agrede. Es lamentable, pero es necesario en algunos momentos”, añadió.