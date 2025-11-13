The Economist: elecciones marcarían “giro brusco a la derecha” en Chile

El medio británico destacó a Evelyn Matthei como “la sorpresa” para estas elecciones, apelando a su postura “moderada”.

The Economist, reconocido semanario británico, analizó las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este fin de semana en Chile, apuntando que el país “se encamina hacia un giro brusco hacia la derecha”, marcado por los discursos centrados en la seguridad y la inmigración.

En su informe, el medio europeo puntualiza que “por primera vez desde el retorno de Chile a la democracia en 1990, los partidos de derecha podrían tener una mayoría, aunque fragmentada, en ambas cámaras. Si Kast, o cualquier otro candidato de derecha, triunfa en diciembre, podrían tener la oportunidad de llevar a Chile por un nuevo camino”.

Esto, ya que Jeannette Jara se impondría en primera vuelta, sería derrotada en el balotaje, a pesar de sus intentos de tomar distancia del Gobierno de Gabriel Boric y del Partido Comunista y que “su programa, que se centra en aumentar la producción de litio y elevar el salario mínimo, no es precisamente comunista. Espera ganar fácilmente la primera vuelta y aprovechar ese impulso”.

En segunda vuelta, su rival sería José Antonio Kast, tildándolo de “ultraconservador”, centrando su estrategia en un gobierno de emergencia, evitando tocar temas valóricos.

Respecto a Evelyn Matthei, The Economist la calificó como “una sorpresa”, ya que son las primeras elecciones presidenciales desde la vuelta del voto obligatorio, planteando que “es la opción moderada y del establishment en un momento en el que más chilenos que nunca se identifican como de derecha y los votantes prefieren a los outsiders radicales”.

En cuanto a Johannes Kaiser, el medio aseveró que “se sitúa incluso a la derecha de Kast. Congresista y ex YouTuber”. Sin embargo, precisó que sería derrotado por Jeannette Jara en el balotaje.